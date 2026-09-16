SRBIJO, SPREMI SE! Stiže ozbiljno zahlađenje i pljuskovi, ovo je tačan datum - spremite se za temperaturni šok!

NAREDNIH dana očekuje nas relativno toplo vreme, ali uz sve veću nestabilnost, dok bi početkom sledeće nedelje jak hladan front doneo prolaznu kišu, snažan severni vetar i osetno zahlađenje.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da bi temperature u ponedeljak mogle pasti i na samo 9 stepeni, dok se oko 25. septembra očekuje stabilizacija i povratak prijatnog jesenjeg vremena.

„Od danas pa do vikenda relativno toplo, posebno na istoku i jugu regiona gde će u petak maksimumi ponegde biti i oko +31 stepen Celzijusa“, navodi Čubrilo.

Prema njegovoj prognozi, sa zapada se približava hladan front koji će usloviti formiranje slabog Đenevskog ciklona. On bi od večeras pa sve do pred kraj nedelje severnom Jadranu, zapadu regiona i Gorskom kotaru mogao doneti obilnu kišu i grmljavinske pljuskove, a ponegde bi do nedelje moglo da se sakupi i do 200 milimetara padavina.

„U isto vreme preko ostalog dela regiona će do vikenda strujati topao vazduh“, ističe meteorolog.

Tokom noći ka suboti destabilizacija atmosfere očekuje se i na severu regiona, dok bi u subotu nad većim delom regiona bilo uslova za grmljavinske pljuskove. Čubrilo upozorava da ponegde i dalje nisu isključene lokalne nepogode.

Do subote će duvati slab do umeren, uglavnom južni vetar, dok će za vikend okrenuti na zapadni i severozapadni. Istovremeno stiže i manje osveženje, pa će se maksimalne temperature tokom vikenda kretati od 18 do 24 stepena.

„Početkom sledeće nedelje deluje da bi sa severa Evrope moglo doći do spuštanja jakog hladnog fronta uz prolaznu kišu, jak severni vetar i osetno zahlađenje“, navodi Čubrilo.

Prema njegovim očekivanjima, u ponedeljak će maksimalne temperature biti između 9 i 18 stepeni, što bi predstavljalo nagli prelaz iz relativno toplog vremena u znatno hladnije uslove.

Sredinom sledeće nedelje postoji mogućnost formiranja visinskog ciklona nad Ukrajinom, što bi, kako navodi Čubrilo, moglo doneti nekoliko vrlo svežih i nestabilnih dana sa temperaturama ispod proseka.

„Oko 25.09. se računa na stabilizaciju i do kraja septembra bi preovlađivalo prijatno jesenje vreme uz hladne noći i prijatne dane sa maksimumima od +15 do +22 stepena Celzijusa“, zaključuje meteorolog.

Dakle, naredni dani donose relativno toplo, ali sve nestabilnije vreme, dok se od početka sledeće nedelje očekuje jače zahlađenje. Nakon 25. septembra prognozira se stabilnije i prijatno jesenje vreme.

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