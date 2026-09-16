SRAMOTA! "Studentska" lista u Užicu poručuje: Ratko Mladić je fašista i ratni zločinac! (VIDEO)
"STUDENTSKA" lista ne bira sredstva, a ni "mete" svojih napada. Na sve strane seju mržnju i uvrede. Sada su njihovi aktivisti iz Užica odlučili i da im smeta nedavno preminuli srpski general Ratko Mladić.
Kako se može videti u videu, Vladan Sinđić, iz ZLF-a kida i para plakate koji su posvećeni generalu Mladiću.
Pogledjate i sami o čemu je reč:
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