Politika

SRAMOTA! "Studentska" lista u Užicu poručuje: Ratko Mladić je fašista i ratni zločinac! (VIDEO)

В.Н.

16. 09. 2026. u 11:33

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"STUDENTSKA" lista ne bira sredstva, a ni "mete" svojih napada. Na sve strane seju mržnju i uvrede. Sada su njihovi aktivisti iz Užica odlučili i da im smeta nedavno preminuli srpski general Ratko Mladić.

СРАМОТА! Студентска листа у Ужицу поручује: Ратко Младић је фашиста и ратни злочинац! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako se može videti u videu, Vladan Sinđić, iz ZLF-a kida i para plakate koji su posvećeni generalu Mladiću.

Pogledjate i sami o čemu je reč:

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