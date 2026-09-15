Ručak dana

TAJNA JE U SOSU: Sočni pileći file sa šampinjonima za savršen porodični ručak (RECEPT)

V.N.

15. 09. 2026. u 12:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OVAJ obrok je savršen za radni dan jer ne zahteva komplikovanu pripremu, a izuzetno je sočan.

ТАЈНА ЈЕ У СОСУ: Сочни пилећи филе са шампињонима за савршен породични ручак (РЕЦЕПТ)

Foto: AI

Sastojci:

  • Pileći file: 500g (isečen na kockice ili šnicle)
  • Šampinjoni (ili miks gljiva): 200g (isečeni na listiće)
  • Neutralna pavlaka za kuvanje: 250ml
  • Crni luk: 1 glavica (sitno iseckana)
  • Beli luk: 2 čena
  • Začini: 1 kašičica suvog biljnog začina, malo bibera, prstohvat origana ili peršuna
  • Maslinovo ulje: 2-3 kašike za prženje



Priprema:

Pileći file posolite i pobiberite. Na dobro zagrejanom ulju u dubljem tiganju propržite piletinu dok ne dobije zlatnu boju sa svih strana (oko 7-10 minuta). Izvadite meso na tanjir.

U isti tiganj dodajte sitno seckani crni luk. Kada omekša, dodajte beli luk i pripremljene šampinjone. Dinstajte dok pečurke ne omekšaju i dok ne ispari višak tečnosti.

Vratite piletinu u tiganj sa pečurkama. Smanjite temperaturu i prelijte neutralnom pavlakom za kuvanje. Dodajte preostale začine (biljni začin, biber, origano).

Ostavite da se sve zajedno krčka na laganoj vatri još oko 5 do 7 minuta, dok se sos fino ne zgusne.

Možete poslužiti uz kuvanu testeninu, pirinač, pire krompir ili uz svežu sezonsku salatu ako želite lakši obrok bez ugljenih hidrata.























Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo

SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo