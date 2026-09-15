TAJNA JE U SOSU: Sočni pileći file sa šampinjonima za savršen porodični ručak (RECEPT)
OVAJ obrok je savršen za radni dan jer ne zahteva komplikovanu pripremu, a izuzetno je sočan.
Sastojci:
- Pileći file: 500g (isečen na kockice ili šnicle)
- Šampinjoni (ili miks gljiva): 200g (isečeni na listiće)
- Neutralna pavlaka za kuvanje: 250ml
- Crni luk: 1 glavica (sitno iseckana)
- Beli luk: 2 čena
- Začini: 1 kašičica suvog biljnog začina, malo bibera, prstohvat origana ili peršuna
- Maslinovo ulje: 2-3 kašike za prženje
Priprema:
Pileći file posolite i pobiberite. Na dobro zagrejanom ulju u dubljem tiganju propržite piletinu dok ne dobije zlatnu boju sa svih strana (oko 7-10 minuta). Izvadite meso na tanjir.
U isti tiganj dodajte sitno seckani crni luk. Kada omekša, dodajte beli luk i pripremljene šampinjone. Dinstajte dok pečurke ne omekšaju i dok ne ispari višak tečnosti.
Vratite piletinu u tiganj sa pečurkama. Smanjite temperaturu i prelijte neutralnom pavlakom za kuvanje. Dodajte preostale začine (biljni začin, biber, origano).
Ostavite da se sve zajedno krčka na laganoj vatri još oko 5 do 7 minuta, dok se sos fino ne zgusne.
Možete poslužiti uz kuvanu testeninu, pirinač, pire krompir ili uz svežu sezonsku salatu ako želite lakši obrok bez ugljenih hidrata.
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