TAJNA JE U SOSU: Sočni pileći file sa šampinjonima za savršen porodični ručak (RECEPT)

OVAJ obrok je savršen za radni dan jer ne zahteva komplikovanu pripremu, a izuzetno je sočan.

Foto: AI

Sastojci:

Pileći file: 500g (isečen na kockice ili šnicle)

Šampinjoni (ili miks gljiva): 200g (isečeni na listiće)

Neutralna pavlaka za kuvanje: 250ml

Crni luk: 1 glavica (sitno iseckana)

Beli luk: 2 čena

Začini: 1 kašičica suvog biljnog začina, malo bibera, prstohvat origana ili peršuna

Maslinovo ulje: 2-3 kašike za prženje







Priprema:

Pileći file posolite i pobiberite. Na dobro zagrejanom ulju u dubljem tiganju propržite piletinu dok ne dobije zlatnu boju sa svih strana (oko 7-10 minuta). Izvadite meso na tanjir.

U isti tiganj dodajte sitno seckani crni luk. Kada omekša, dodajte beli luk i pripremljene šampinjone. Dinstajte dok pečurke ne omekšaju i dok ne ispari višak tečnosti.

Vratite piletinu u tiganj sa pečurkama. Smanjite temperaturu i prelijte neutralnom pavlakom za kuvanje. Dodajte preostale začine (biljni začin, biber, origano).

Ostavite da se sve zajedno krčka na laganoj vatri još oko 5 do 7 minuta, dok se sos fino ne zgusne.

Možete poslužiti uz kuvanu testeninu, pirinač, pire krompir ili uz svežu sezonsku salatu ako želite lakši obrok bez ugljenih hidrata.













































