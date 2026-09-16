HRVATSKOJ SE BAŠ ŽURI: "Crni jastrebovi" i HIMARS stižu i pre nego je planirano

HRVATSKA će nove helikoptere "Crni jastreb" i moćne raketne sisteme HIMARS dobiti znatno ranije nego što je planirano, a u završnoj je fazi i nabavka raketa dugog dometa većeg od 150 kilometara, izjavio je potpredsednik vlade i ministar odbrane Ivan Anušić.

Foto: Printskrin/Jutjbu/National Museum of the U.S. Air Force

Anušić je to rekao nakon sastanka sa predstavnicima Oružanih snaga SAD u Alabami, istakavši da umesto u trećem tromesečju 2028. godine, osam helikoptera "Crni jastreb" i osam raketnih sistema HIMARS u Hrvatsku bi trebalo da stigne krajem 2027. ili početkom 2028. godine.

- Sa zadovoljstvom mogu reći da smo dogovorili ubrzanu isporuku i za manje od godinu i po dana imaćemo helikoptere 'Crni jastreb' i HIMARS-e u našim Oružanim snagama - izjavio je Anušić tokom obilaska vazduhoplovnog centra Julista, gde se helikopteri trenutno opremaju i testiraju, prenosi portal "Indeks".

Sa novih osam letilica, uz četiri koje već lete u sastavu Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva, Hrvatska će zaokružiti punu eskadrilu od 12 višenamenskih helikoptera "Crni jastreb".

Komandant HRZ-a, brigadni general Krešimir Ražov, istakao je da će ti helikopteri pružati direktnu vatrenu podršku kopnenoj vojsci, mornarici, a ponajpre Komandi specijalnih snaga. Uz ubrzanje isporuke, navodi se, ključna novost odnosi se na municiju za sisteme HIMARS.

- Osim brže isporuke, razgovaramo o dugom dometu raketa za taj sistem. Američka strana ne vidi problem da nam isporuči i rakete dometa većeg od 150 kilometara - rekao je Anušić.

Hrvatska delegacija u SAD je s Amerikancima prošla i status isporuke borbenih vozila Bradli, u sklopu plana da se vojska do 2030. godine u potpunosti modernizuje, piše portal.

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