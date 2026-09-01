BRZI SRPSKI DORUČAK ZA 1. SEPTEMBAR: Zapečene punjene prženice (RECEPT)
ZA prvi septembar i početak školske godine idealan je tradicionalni, srpski doručak koji daje mnogo energije, brzo se sprema i koji deca obožavaju.
Za ovaj doručak je potrebno:
- 8 kriški hleba (najbolje od prethodnog dana)
- 150g šunke ili suvog vrata i 150g domaćeg sira ili kačkavalja
- 3 jaja i 1 čaša (180g) kisele pavlake ili jogurta
- Malo soli i suvog origana
Priprema u 3 koraka
U podmazan pleh poređajte 4 kriške hleba. Na svaku stavite sir/kačkavalj i šunku, pa preklopite preostalim kriškama hleba.
Umutite jaja sa kiselom pavlakom i malo soli. Prelijte ravnomerno preko sendviča da hleb dobro upije.
Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 15 minuta, dok ne dobije zlatnu koru.
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