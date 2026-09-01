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BRZI SRPSKI DORUČAK ZA 1. SEPTEMBAR: Zapečene punjene prženice (RECEPT)

V.N.

01. 09. 2026. u 08:32

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ZA prvi septembar i početak školske godine idealan je tradicionalni, srpski doručak koji daje mnogo energije, brzo se sprema i koji deca obožavaju.

БРЗИ СРПСКИ ДОРУЧАК ЗА 1. СЕПТЕМБАР: Запечене пуњене прженице (РЕЦЕПТ)

FOTO: GROK AI

Za ovaj doručak je potrebno:

  • 8 kriški hleba (najbolje od prethodnog dana)
  • 150g šunke ili suvog vrata i 150g domaćeg sira ili kačkavalja
  • 3 jaja i 1 čaša (180g) kisele pavlake ili jogurta
  • Malo soli i suvog origana


Priprema u 3 koraka

U podmazan pleh poređajte 4 kriške hleba. Na svaku stavite sir/kačkavalj i šunku, pa preklopite preostalim kriškama hleba.

Umutite jaja sa kiselom pavlakom i malo soli. Prelijte ravnomerno preko sendviča da hleb dobro upije.

Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 15 minuta, dok ne dobije zlatnu koru.

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