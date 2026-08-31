OVSENE ŠNITE SA KOKOSOM I ČOKOLADOM: Jednostavan recept za ukusan domaći kolač

Pripremaju se za svega desetak minuta, a kombinacija ovsa, kokosa, putera i zlatnog sirupa daje im divno bogat i domaći ukus. Po želji dodajte i čokoladne kapljice za još slađi zalogaj.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 šolja ovsenih pahuljica

1 šolja brašna

⅔ šolje smeđeg šećera

⅔ šolje kokosa

125 gr putera

2 kašike meda

2 kašike vode

½ kašičice sode bikarbone

1 šolja čokoladnih kapljica, po želji

Priprema:

Zagrejte rernu na 160 °C sa ventilatorom. Pleh za pečenje obložite papirom za pečenje.

Otopite puter sa medom i vodom u mikrotalasnoj pećnici ili na laganoj temperaturi. U otopljenu smesu dodajte sodu bikarbonu i promešajte. U većoj posudi pomešajte ovsene pahuljice, brašno, smeđi šećer i kokos. Dodajte otopljenu smesu i sve dobro sjedinite. Ostavite da se smesa malo prohladi, pa umešajte čokoladne kapljice, ako ih koristite. Smesu prebacite u pripremljen pleh i dobro je pritisnite kako bi se ravnomerno rasporedila. Pecite oko 25 minuta, dok površina ne dobije svetlozlatnu boju. Ostavite da se potpuno ohladi, a zatim isecite na šnite i poslužite.

Prijatno!