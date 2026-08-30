BEZ MIKSERA I MUKE: Čokoladni kolač od 3 sastojka (RECEPT)

AKO vam se jede nešto slatko, a nemate ni vremena ni volje za komplikovane recepte, ovaj kolač je pravi izbor.

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Potrebna su samo tri osnovna sastojka, priprema je veoma jednostavna, a rezultat je mekan, sočan i pun čokoladnog ukusa.

Ne treba vam mikser niti duga priprema. Sve se sjedini za nekoliko minuta, a kolač je ubrzo spreman za rernu.

Sastojci:

700 g čokoladnog krema

3 jaja

90 g brašna, pola glatkog i pola oštrog

Čokoladni krem daje desertu bogat ukus, dok jaja i brašno stvaraju kompaktnu, ali mekanu strukturu.

Priprema:

U većoj posudi sjedinite čokoladni krem i jaja. Mešajte dok smesa ne postane ujednačena, a zatim postepeno dodajte brašno.

Kada dobijete glatku smesu bez grudvica, prebacite je u odgovarajući pleh i stavite u rernu prethodno zagrejanu na 180 stepeni.

Pecite približno 15 do 20 minuta. Nemojte čekati da kolač potpuno očvrsne, njegova najveća prednost je upravo mekana i sočna sredina.

Nakon pečenja ostavite kolač da se potpuno ohladi. Zatim preko njega rasporedite još malo čokoladnog krema.

Za još bogatiju varijantu možete kolač preseći na dva dela, jedan deo premazati kremom i preklopiti drugim. Tako ćete dobiti dodatni sloj čokolade između mekanih delova kolača.

Ako volite hladnije i kremastije deserte, ostavite ga nekoliko sati u frižideru pre serviranja.