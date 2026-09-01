BOGATA ČOKOLADNA KARAMEL KOCKA: Kolač kojem nećete odoleti
Dragi čitaoci, ako volite spoj hrskave, puteraste podloge, bogatog karamela i glatke čokolade, ovaj kolač bi vrlo lako mogao da postane vaš novi omiljeni slatkiš.
Za podlogu:
- 150 gr brašna
- 100 gr smeđeg šećera
- 45 gr kokosa
- 125 gr rastopljenog putera
Za karamel:
- 130 gr zlatnog sirupa
- 790 gr zaslađenog kondenzovanog mleka
- 125 gr putera
Za čokoladni preliv:
- 250 gr mlečne čokolade
- 20 gr biljnog ili kokosovog ulja
Priprema
Rernu zagrejte na 160 °C sa ventilatorom, a pleh dimenzija oko 20 × 28 cm obložite papirom za pečenje.
U činiji pomešajte brašno, smeđi šećer i kokos. Dodajte rastopljeni puter i mešajte dok ne dobijete mrvičastu smesu. Ravnomerno je rasporedite po dnu pleha i dobro pritisnite.
Podlogu pecite oko 15 minuta, dok ne dobije blago zlatnu boju.
Za karamel stavite zlatni sirup, kondenzovano mleko i puter u šerpu. Zagrevajte na tihoj vatri uz neprestano mešanje 10–15 minuta, sve dok smesa ne postane gusta i kremasta.
Vrući karamel sipajte preko pečene podloge i vratite u rernu na još 15–20 minuta, dok površina ne poprimi zlatnu boju i karamel se ne stegne. Ostavite da se ohladi, a zatim dobro rashladite u frižideru.
Čokoladu otopite sa uljem, pa je ravnomerno prelijte preko ohlađenog karamela. Kolač isecite na kocke ili štanglice neposredno pre nego što se čokolada potpuno stegne — tako će se lepše seći i neće pucati.
Prijatno!
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