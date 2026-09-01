BOGATA ČOKOLADNA KARAMEL KOCKA: Kolač kojem nećete odoleti

Dragi čitaoci, ako volite spoj hrskave, puteraste podloge, bogatog karamela i glatke čokolade, ovaj kolač bi vrlo lako mogao da postane vaš novi omiljeni slatkiš.

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Za podlogu:

150 gr brašna

100 gr smeđeg šećera

45 gr kokosa

125 gr rastopljenog putera

Za karamel:

130 gr zlatnog sirupa

790 gr zaslađenog kondenzovanog mleka

125 gr putera

Za čokoladni preliv:

250 gr mlečne čokolade

20 gr biljnog ili kokosovog ulja

Priprema

Rernu zagrejte na 160 °C sa ventilatorom, a pleh dimenzija oko 20 × 28 cm obložite papirom za pečenje.

U činiji pomešajte brašno, smeđi šećer i kokos. Dodajte rastopljeni puter i mešajte dok ne dobijete mrvičastu smesu. Ravnomerno je rasporedite po dnu pleha i dobro pritisnite.

Podlogu pecite oko 15 minuta, dok ne dobije blago zlatnu boju.

Za karamel stavite zlatni sirup, kondenzovano mleko i puter u šerpu. Zagrevajte na tihoj vatri uz neprestano mešanje 10–15 minuta, sve dok smesa ne postane gusta i kremasta.

Vrući karamel sipajte preko pečene podloge i vratite u rernu na još 15–20 minuta, dok površina ne poprimi zlatnu boju i karamel se ne stegne. Ostavite da se ohladi, a zatim dobro rashladite u frižideru.

Čokoladu otopite sa uljem, pa je ravnomerno prelijte preko ohlađenog karamela. Kolač isecite na kocke ili štanglice neposredno pre nego što se čokolada potpuno stegne — tako će se lepše seći i neće pucati.

Prijatno!