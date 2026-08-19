LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Atletiko je prošle sezone ostao daleko od borbe za titulu, završivši čak 25 bodova iza šampiona Barselone. Jedanaest poraza u prvenstvu jasno pokazuje da je bilo mnogo prostora za napredak, pa će Simeone sada pokušati da pronađe formulu koja bi njegov tim ponovo približila samom vrhu.

Uz Barselonu i Real Madrid kao glavne favorite, posao neće biti lak, ali "jorgandžije" su tokom leta dodatno ojačale sastav.

Na Metropolitano su stigli Alehandro Grimaldo, Li Kang-in, Morten Hjulmand i Kristijan Romero, mada argentinski defanzivac neće biti spreman za ovaj duel. U ekipi je ostao i Hulijan Alvarez koji je želeo da pređe u Barselonu, ali izgleda da od tog transfera neće biti ništa zbog toga što Katalonci nemaju dovoljno novca da ispoštuju finansijske uslove Madriđana.

Atletiko je tokom priprema imao promenljive rezultate, pobedio je Hetafe i Marselj, ali je izgubio od Mančester junajteda i Mančester sitija. Ipak, kvalitet koji Simeone ima na raspolaganju trebalo bi da bude dovoljan za uspešan početak prvenstva.

Posebno ohrabruje tradicija protiv Malage. Atletiko je slavio u čak 40 od prethodnih 71 međusobnih susreta, a dobio je i poslednjih pet.

Malaga je poslednji put savladala Madriđane još u decembru 2015. godine, dok na gostovanju kod Atletika nije slavila od 2011.

Malaga se u elitu vratila kroz plej-of Segunde, nakon što je prethodni put igrala La Ligu još u sezoni 2017/18. Tim Huana Fransiska Funesa imao je skromniji prelazni rok, sa samo tri dolaska, Huana Kruza, Fernanda Kalera i Hosea Salinasa, dok je klub napustilo šest prvotimaca, među kojima i Darko Brašanac.

Pripreme dodatno ukazuju na razliku između dva rivala. Malaga je ostvarila samo jednu pobedu, a poslednji test završila je remijem 2:2 protiv Fulama.

Uz to, gosti u Madrid stižu oslabljeni. Aron Očoa je suspendovan, dok su povređeni Karlos Dotor, Kalero, Dijego Muriljo i Adrijan Nino. Pod znakom pitanja je i Huanpe.

Atletiko će proveriti stanje Aleksandera Serlota, dok je neizvesno i da li će Hulijan Alvarez biti u konkurenciji nakon što je propustio poslednju pripremnu utakmicu usled pomenutih priča o njegovoj budućnosti.

Grimaldo i Li Kang-in trebalo bi da debituju, a odlične pripreme Arnaua Ortiza mogle bi mu doneti mesto u startnoj postavi.

Sve okolnosti jasno stavljaju Atletiko u ulogu favorita. Malaga se vraća u društvo najboljih, ali na startu sezone dobija izuzetno težak zadatak protiv ekipe koja na svom terenu želi da odmah pošalje poruku konkurenciji.

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