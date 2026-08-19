BESPLATNI PREGLEDI: Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Novom Sadu, u petak, 21. avgusta

ZAVOD za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Novi Sad u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za sport i medidinu sporta u petak, 21. avgusta organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi.

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Svim dobrovoljnim davaoci koji tog dana daju krv u Zavodu u periodu od 7.30 do 11.30 sati, meriće se telesna kompozicija tela, odnosno ukupna telesna masa, količina mišićne mase, procenat masnog tkiva, količina vode u organizmu, raspored mišića i masti po segmentima tela.

Na ovaj način davaoci će steći uvid u svoj nutritivni i fizički status, na osnovu čega mogu poboljšati zdravstveno stanje korigovanjem ishrane i uvođenjem fizičke aktivnosti. - Brigom o zdravlju davaoca, zahvaljujemo im se na humanosti - navode u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine.

