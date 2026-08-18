U PONOĆ ZAMISLITE ŽELJU: Čekamo letnje Bogojavljenje

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici sutra slave Preobraženje Gospodnje, jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika. Ovaj dan u narodu se zove i letnje Bogojavljenje.

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Tačno u ponoć, kada nastupi Preobraženje Gospodnje, otvara se nebo.

Narod veruje da se tačno u ponoć otvaraju nebesa i da se tada mogu uputiti molitve koje će sigurno biti uslišene. Kaže se da onaj ko taj trenutak dočeka budan može zamoliti Boga za najveću životnu želju.

Narodno predanje dodaje i tajanstveniji detalj: nebo se u ponoć preobražava tri puta, i ko to vidi i drugome kaže, izgubi razum.

Reč je, naravno, o narodnoj priči koja treba da naglasi svetost tog trenutka, a ne o crkvenoj doktrini.

Za žene postoji i poseban običaj: uoči Preobraženja treba vezati crveni ili beli konac oko ruke i zamisliti želju. Ako se konac ne prekine tokom celog dana, prema narodnom verovanju, želja će se ispuniti.