U PONOĆ ZAMISLITE ŽELJU: Čekamo letnje Bogojavljenje
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici sutra slave Preobraženje Gospodnje, jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika. Ovaj dan u narodu se zove i letnje Bogojavljenje.
Tačno u ponoć, kada nastupi Preobraženje Gospodnje, otvara se nebo.
Narod veruje da se tačno u ponoć otvaraju nebesa i da se tada mogu uputiti molitve koje će sigurno biti uslišene. Kaže se da onaj ko taj trenutak dočeka budan može zamoliti Boga za najveću životnu želju.
Narodno predanje dodaje i tajanstveniji detalj: nebo se u ponoć preobražava tri puta, i ko to vidi i drugome kaže, izgubi razum.
Reč je, naravno, o narodnoj priči koja treba da naglasi svetost tog trenutka, a ne o crkvenoj doktrini.
Za žene postoji i poseban običaj: uoči Preobraženja treba vezati crveni ili beli konac oko ruke i zamisliti želju. Ako se konac ne prekine tokom celog dana, prema narodnom verovanju, želja će se ispuniti.
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