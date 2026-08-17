Peciva i pite

POSNA PITA SA ŠAMPINJONIMA: Posna i bogata ukusom

Milena Tomasevic

17. 08. 2026. u 12:00

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Pita se može pripremiti na ulju ili na vodi, pa možete izabrati varijantu koja vam više odgovara. Uz hrskave kore i aromatičan fil od šampinjona, odličan je izbor za posnu trpezu.

ПОСНА ПИТА СА ШАМПИЊОНИМА: Посна и богата укусом

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 9 listova kora za pitu
  • 400 gr šampinjona
  • 1 glavica crnog luka
  • ulje ili maslinovo ulje
  • vegeta
  • biber
  • beli luk u prahu
  • origano
  • 70 ml ulja
  • 70 ml kisele ili obične vode
  • semenke po želji

Priprema

Na malo ulja propržite sitno seckan crni luk, pa dodajte očišćene i isečene šampinjone. Dinstajte oko deset minuta, odnosno dok ne ispari tečnost koju su pečurke pustile. Začinite po ukusu.

U posudi pomešajte 70 ml ulja i 70 ml vode. Uzmite jednu koru, premažite je mešavinom, preko stavite drugu koru i ponovo je premažite. Na treću koru stavite fil uz jednu ivicu, pa sve zajedno uvijte u rolat.

Postupak ponovite dok ne potrošite kore i fil. Poređajte pite u pleh, premažite ih preostalom mešavinom ulja i vode i pospite semenkama po želji.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 15 minuta, odnosno dok pita ne dobije lepu zlatnu boju.

Varijanta na vodi

Za one koji poste na vodi, postoji i jednostavna varijanta ove pite.

Šampinjone i crni luk izdustajte sa domaćim sokom od paradajza, pa začinite vegetom, biberom i origanom.

Kore ređajte po tri. Prve dve premažite domaćim sokom od paradajza, dok na treću stavite pripremljeni fil uz ivicu, pa uvijte u rolat.

Poređajte rolate u pleh, premažite ih odozgo paradajz sokom i pospite semenkama po želji. Pecite na 200 stepeni, dok pita ne dobije lepu rumenu boju.

Bilo da je pripremate na ulju ili na vodi, ova pita je odličan izbor za posnu trpezu i posebno lep dodatak jelima koja se pripremaju za Badnji dan.

Prijatno!

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