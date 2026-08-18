MEĐUNARODNO PRAVO ZVANIČNO UMRLO: Amerikanci uveli sankcije predsednici MKS

SAD uvele su sankcije japanskoj sudiji Tomoko Akane koja je obavlja dužnost predsednice Međunarodnog krivičnog suda (MKS), objavljeno je danas na sajtu ministarstva finansija SAD.

Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Ovaj potez predstavlja najnoviju eskalaciju u kampanji administracije američkog predsednika Donalda Trampa protiv Međunarodnog krivičnog suda sa sedištem u Hagu, koji je međunarodna zajednica osnovala 2002. godine radi procesuiranja ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovečnosti, prenosi Rojters.

Iako SAD nisu članica MKS zvaninčni Vašington je prošle godine uveo ciljane sankcije protiv nekoliko zvaničnika tog suda, uključujući tužioce i sudije pozivajući se na nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, kao i na raniju istragu o američkim vojnicima u Avganistanu.

Sankcije zamrzavaju svu imovinu koju ti pojedinci eventualno imaju u SAD i praktično ih isključuju iz američkog finansijskog sistema, sa kojim gotovo sve međunarodno aktivne banke imaju bliske veze.

U junu su tri sudije Međunarodnog krivičnog suda tužile Trampa i njegovu administraciju zbog sankcija, tvrdeći da su mere nezakonite.

Američki državni sekretar Marko Rubio je prošlog meseca izjavio da će američka administracija pojačati napore da podriva MKS, uključujući diplomatsku kampanju usmerenu na ubedivanje drugih zemalja da napuste tu instituciju.

Rubio je poručio da MKS predstavlja pretnju američkom osoblju koje sprovodi Trampovu imigracionu politiku, vrši udare na brodove koji se sumnjiče za prevoz droge, ali i američkim vojnicima.

Tramp je rekao da je kampanja usmerena na odbranu Netanjahua i drugih, ali ne i na njega.

Rojters navodi da su sankcije Trampove administracije protiv zvaničnika MKS-a delom usmerene na sprečavanje eventualnih budućih pokušaja da se predsednik SAD ili zvaničnici njegove administracije pozovu na odgovornost zbog američkih vojnih akcija u inostranstvu.

SAD nikada nisu bile članica MKS koji ima nadležnost samo ako država članica nije u stanju ili nije voljna da sama procesuira zločine.

Međutim, statut MKS-a takođe daje sudu ovlašćenje da procesuira zločine počinjene na teritoriji država članica od strane država koje nisu članice.

(Tanjug)