ŠTAPIĆI OD KROMPIRA SA PEČURKAMA: Hrskavi obrok savršen za svaku priliku

Miris domaćih štapića od krompira koji se prže na ulju ili peku u rerni neodoljivo podseća na najlepše ukuse detinjstva.

FOTO: Novosti

Ovi štapići spajaju baršunastu mekoću krompira i sočni fil od pečuraka, uz hrskavu zlatnu koricu koja „pucketa“ pod zubima.

Sastojci

Za testo od krompira:

1 kg krompira

1 jaje

4–5 kašika brašna (u zavisnosti od gustine)

So i biber po ukusu

Za fil od pečuraka:

400 gr pečuraka

1 glavica crnog luka

1 kašika putera ili ulja

so i biber po ukusu

Za pohovanje:

2 jaja

Prezle

ulje za prženje

Priprema

Krompir skuvajte u slanoj vodi, ocedite i izgnječite u pire. Kada se ohladi, dodajte jaje, so, biber i brašno. Umesite mekano, elastično testo koje se ne lepi za ruke. Na puteru ili ulju propržite sitno seckani crni luk dok ne postane staklast. Dodajte seckane pečurke i pržite dok tečnost ne ispari. Posolite, pobiberite i ostavite da se ohladi. Od testa odvajajte deliće veličine oraha, oblikujte u krug, stavite malo fila u sredinu i zatvorite, formirajući izdužene štapiće.

Svaki štapić umočite u umućeno jaje, zatim u prezle, tako da se ravnomerno obloži. Pržite u dobro zagrejanom ulju dok ne dobiju zlatnu boju, ili ih pecite u rerni na 200°C (oko 25 minuta) za laganiju verziju.

Uživajte!