ŠTAPIĆI OD KROMPIRA SA PEČURKAMA: Hrskavi obrok savršen za svaku priliku
Miris domaćih štapića od krompira koji se prže na ulju ili peku u rerni neodoljivo podseća na najlepše ukuse detinjstva.
Ovi štapići spajaju baršunastu mekoću krompira i sočni fil od pečuraka, uz hrskavu zlatnu koricu koja „pucketa“ pod zubima.
Sastojci
Za testo od krompira:
- 1 kg krompira
- 1 jaje
- 4–5 kašika brašna (u zavisnosti od gustine)
- So i biber po ukusu
Za fil od pečuraka:
- 400 gr pečuraka
- 1 glavica crnog luka
- 1 kašika putera ili ulja
- so i biber po ukusu
Za pohovanje:
- 2 jaja
- Prezle
- ulje za prženje
Priprema
Krompir skuvajte u slanoj vodi, ocedite i izgnječite u pire. Kada se ohladi, dodajte jaje, so, biber i brašno. Umesite mekano, elastično testo koje se ne lepi za ruke. Na puteru ili ulju propržite sitno seckani crni luk dok ne postane staklast. Dodajte seckane pečurke i pržite dok tečnost ne ispari. Posolite, pobiberite i ostavite da se ohladi. Od testa odvajajte deliće veličine oraha, oblikujte u krug, stavite malo fila u sredinu i zatvorite, formirajući izdužene štapiće.
Svaki štapić umočite u umućeno jaje, zatim u prezle, tako da se ravnomerno obloži. Pržite u dobro zagrejanom ulju dok ne dobiju zlatnu boju, ili ih pecite u rerni na 200°C (oko 25 minuta) za laganiju verziju.
Uživajte!
