Svet

PORTPAROL BELE KUĆE: Tramp nezadovoljan zbog kašnjenja mirovnog dogovora između Ukrajine i Rusije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 12. 2025. u 22:22

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izrazio je sve veće nezadovoljstvo zbog odlaganja pregovora o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, dodatno vršeći pritisak na zvaničnike u Kijevu koji su odbili raniji američki predlog, ocenjen kao previše popustljiv prema Moskvi.

ПОРТПАРОЛ БЕЛЕ КУЋЕ: Трамп незадовољан због кашњења мировног договора између Украјине и Русије

Foto: Tanjug

-Predsednik je izuzetno frustriran zbog obe strane u ovom ratu i više mu je dosta sastanaka koji se održavaju samo radi sastanaka, rekla je Livit novinarima, dodajući da Tramp ne želi samo razgovore, već i akciju.

Portparolka Bele kuće nije precizirala da li će SAD poslati predstavnika na sastanak tokom vikenda između Ukrajine i nekoliko evropskih zemalja o najnovijoj američkoj ponudi, koja je skraćena verzija prethodnog plana od 28 tačaka.

-Tramp je juče razgovarao s Evropljanima. Njegov specijalni izaslanik (Stiv) Vitkof i njegov tim nastavljaju da razgovaraju sa obema stranama dok mi govorimo. Ako postoji realna šansa za potpisivanje mirovnog sporazuma, ako smatramo da su ti sastanci vredni vremena SAD onda ćemo poslati predstavnika, navela je portparolka Bele kuće

Livit je istakla i da je Trampova administracija provela više od 30 sati sastajući se sa Rusima, Ukrajincima i Evropljanima.

-Videćemo šta če biti sa sastancima ovog vikenda, zaključila je Livit.

Kako bi se usaglasili stavovi, u subotu bi u Parizu mogao biti održan sastanak predstavnika SAD, Francuske, Velike Britanije, Nemačke i Ukrajine, dok je nemački kancelar Fridrih Merc predložio susret lidera s Trampom dva dana kasnije u Berlinu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RADINA ŠOK ISPOVEST Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura

RADINA ŠOK ISPOVEST "Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura"