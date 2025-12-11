PORTPAROL BELE KUĆE: Tramp nezadovoljan zbog kašnjenja mirovnog dogovora između Ukrajine i Rusije
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izrazio je sve veće nezadovoljstvo zbog odlaganja pregovora o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, dodatno vršeći pritisak na zvaničnike u Kijevu koji su odbili raniji američki predlog, ocenjen kao previše popustljiv prema Moskvi.
-Predsednik je izuzetno frustriran zbog obe strane u ovom ratu i više mu je dosta sastanaka koji se održavaju samo radi sastanaka, rekla je Livit novinarima, dodajući da Tramp ne želi samo razgovore, već i akciju.
Portparolka Bele kuće nije precizirala da li će SAD poslati predstavnika na sastanak tokom vikenda između Ukrajine i nekoliko evropskih zemalja o najnovijoj američkoj ponudi, koja je skraćena verzija prethodnog plana od 28 tačaka.
-Tramp je juče razgovarao s Evropljanima. Njegov specijalni izaslanik (Stiv) Vitkof i njegov tim nastavljaju da razgovaraju sa obema stranama dok mi govorimo. Ako postoji realna šansa za potpisivanje mirovnog sporazuma, ako smatramo da su ti sastanci vredni vremena SAD onda ćemo poslati predstavnika, navela je portparolka Bele kuće
Livit je istakla i da je Trampova administracija provela više od 30 sati sastajući se sa Rusima, Ukrajincima i Evropljanima.
-Videćemo šta če biti sa sastancima ovog vikenda, zaključila je Livit.
Kako bi se usaglasili stavovi, u subotu bi u Parizu mogao biti održan sastanak predstavnika SAD, Francuske, Velike Britanije, Nemačke i Ukrajine, dok je nemački kancelar Fridrih Merc predložio susret lidera s Trampom dva dana kasnije u Berlinu.
(Tanjug)
