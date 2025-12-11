ČORBA OD PEČURAKA SA REZANCIMA: Odličan recept za posnu čorbu
Tradicionalna čorba od sušenih pečuraka jedno je od najomiljenijih jela svečane posne trpeze. Miris vrganja, blago začinjena supa i fini rezanci čine je savršenim izborom za dane posta.
Sastojci
- 60–80 gr sušenih pečuraka (vrganji, lovorov vrganj)
- 1,5 litara vode
- 1 velika šargarepa
- 1 koren peršuna
- komad celera
- 1 glavica crnog luka
- 2 lista lovora
- 4–5 bobica pimenta
- so i biber po ukusu
- 1–2 kašike putera
- 1 kašika brašna (po želji, za zgušnjavanje)
Dodatno:
- 150 g rezanaca (testenine)
- svež peršun (po želji)
Priprema
Isperite sušene pečurke. Prelijte ih sa 2 šolje vruće vode. Ostavite da odstoje 2–3 sata ili najbolje preko noći.
U veću šerpu sipajte 1,5 litara vode. Dodajte omekšale pečurke zajedno sa vodom u kojoj su se namakale (bez taloga sa dna). Dodajte: šargarepu, peršun, celer i celu glavicu crnog luka. Ubacite listove lovora i piment. Kuvajte na laganoj vatri 45–60 minuta. Izvadite povrće — možete ga sitno iseckati i vratiti u čorbu (po želji). Pečurke isecite na komade. Začinite solju i biberom.
Zaprška (po želji):
Na maloj vatri istopite puter. Dodajte kašiku brašna i mešajte da ostane svetla zaprška. Umutite je u čorbu kako bi se blago zgusnula.
Skuvajte rezance po uputstvu sa pakovanja. Ocedite i isperite hladnom vodom da se ne slepe. Stavite porciju rezanaca u duboki tanjir. Prelijte ih vrućom čorbom od pečuraka. Po želji ukrasite svežim sitno seckanim peršunom.
Uživajte!
Preporučujemo
ČORBA OD PEČURAKA SA REZANCIMA: Mirisna čorba puna domaćeg šmeka
24. 11. 2025. u 21:19
BRZE POSNE POGAČICE: Osvajaju na prvi zalogaj!
11. 12. 2025. u 07:00
POSNE KIFLICE: Nežne, mirisne i mekane
10. 12. 2025. u 17:00
MEDENA ORAH PITA: Miriše na detinjstvo, praznike i topli dom
10. 12. 2025. u 15:22
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)