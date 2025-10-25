PEČENI KROMPIR SA SIROM I MIRISNIM BILJEM: Savršen zalogaj za svaki dan

Miris pečenog krompira koji izlazi iz rerne jedan je od onih mirisa koji momentalno bude apetit i toplinu doma.

FOTO: Novosti

Ovo jednostavno jelo spaja najbolje od svega — hrskavost, topljivi sir i osvežavajuću aromu začina. Pečeni krompir sa sirom i mirisnim biljem je pravi izbor bilo da ga poslužite kao prilog uz ručak, ili kao ukusnu, zasitnu užinu uz omiljeni sos.

Sastojci:

1 kg krompira (poželjno mladog ili srednje veličine)

3 kašike maslinovog ulja

1 kašičica sušenog timijana

1 kašičica sušenog origana

1 kašičica granuliranog belog luka

so i sveže mleveni biber po ukusu

100 gr sira (mocarela, gauda ili čedar)

svež peršun za posipanje

Priprema:

Dobro operite krompir i isecite ga na kriške. Ako je mlad, nije potrebno ljuštenje. U većoj posudi pomešajte maslinovo ulje, timijan, origano, beli luk, so i biber. Dodajte krompir i dobro ga premažite smesom da svaka kriška bude obložena. Poređajte krompir u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 35–40 minuta, dok ne postane zlatan i hrskav. Kada je krompir gotov, pospite ga rendanim sirom i vratite u rernu na još 5 minuta — tek toliko da se sir lepo otopi i formira zlatnu koricu. Poslužite toplo, posuto svežim peršunom.

Uživajte!