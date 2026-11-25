ČIZKEJK se pravio još u antičkoj Grčkoj i to od samo tri sastojka - brašna, sira i meda.

Foto: Printskrin Jutjub/ HidaMari Cooking

Danas je ovaj kolač popularan u celom svetu i svi ga spremaju na drugačiji način. Donosimo vam i korejski recept za čizkejk od borovnica koji možete da služite i kada vam dođu gosti.

Sastojci:

1 pakovanje piškota

50 ml tople vode

20 g šećera

1 kašičica soka od limuna

Za fil:

200 g krem sira

45 g šećera

140 ml slatke pavlake

30 ml hladne vode

5 g želatina

1 kašika limunovog soka Foto: Printskrin Jutjub/ HidaMari Cooking

Za glazuru od borovnica:

80 g borovnica

30 g šećera

1 kašičica limunovog soka

80 g jogurta

3 g želatina

15 ml vode

Za dekoraciju:

60 ml slatke pavlake

1 kašičica šećera

1 kašika glazure od borovnica Foto: Printskrin Jutjub/ HidaMari Cooking

Recept za čizkejk od borovnice:

Potopite želatin u vodu i ostavite da nabubri. U posudi umutite krem sir sa 35 g šećera, pa pomešajte sa slatkom pavlakom koju ste umutili sa 10 g šećera. Na kraju u tu smesu dodajte i želatin koji ste otopili na pari i sve lepo sjedinite. Sipajte sok od limuna i promešajte. U posudu dimenzija 8 x 18 stavite pek-papir, pa sipajte dobijenu smesu i poravnajte.

U posudi pomešajte toplu vodu, šećer i sok od limuna, pa umočite piškote i poređajte preko fila. Pokrijte providnom folijom i stavite u zamrzivač na 5 sati. U blenderu pomešajte borovnice, šećer, sok od limuna i jogurt, pa dobro izblendirajte. Želatin pomešajte sa vodom i ostavite da nabubri. Sipajte glazuru od borovnica u šerpu i kratko zagrejte, pa dodajte želatin. Sve dobro promešajte i procedite. Kolač izvadite iz kalupa i stavite na rešetku ispod koje ćete staviti tanjir. Sipajte glazuru od borovnica (jednu kašiku odvojte sa strane), pa vratite u frižider da se stegne.

Umutite slatku pavlaku sa šećerom i glazurom od borovnice i ukrasite čizkejk.

(Stvar ukusa)