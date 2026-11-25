SLASNA HLADNA POSLASTICA KOJA SE NE PEČE: Čizkejk sa borovnicama po korejskom receptu (VIDEO)
ČIZKEJK se pravio još u antičkoj Grčkoj i to od samo tri sastojka - brašna, sira i meda.
Danas je ovaj kolač popularan u celom svetu i svi ga spremaju na drugačiji način. Donosimo vam i korejski recept za čizkejk od borovnica koji možete da služite i kada vam dođu gosti.
Sastojci:
1 pakovanje piškota
50 ml tople vode
20 g šećera
1 kašičica soka od limuna
Za fil:
200 g krem sira
45 g šećera
140 ml slatke pavlake
30 ml hladne vode
5 g želatina
1 kašika limunovog soka
Za glazuru od borovnica:
80 g borovnica
30 g šećera
1 kašičica limunovog soka
80 g jogurta
3 g želatina
15 ml vode
Za dekoraciju:
60 ml slatke pavlake
1 kašičica šećera
1 kašika glazure od borovnica
Recept za čizkejk od borovnice:
Potopite želatin u vodu i ostavite da nabubri. U posudi umutite krem sir sa 35 g šećera, pa pomešajte sa slatkom pavlakom koju ste umutili sa 10 g šećera. Na kraju u tu smesu dodajte i želatin koji ste otopili na pari i sve lepo sjedinite. Sipajte sok od limuna i promešajte. U posudu dimenzija 8 x 18 stavite pek-papir, pa sipajte dobijenu smesu i poravnajte.
U posudi pomešajte toplu vodu, šećer i sok od limuna, pa umočite piškote i poređajte preko fila. Pokrijte providnom folijom i stavite u zamrzivač na 5 sati. U blenderu pomešajte borovnice, šećer, sok od limuna i jogurt, pa dobro izblendirajte. Želatin pomešajte sa vodom i ostavite da nabubri. Sipajte glazuru od borovnica u šerpu i kratko zagrejte, pa dodajte želatin. Sve dobro promešajte i procedite. Kolač izvadite iz kalupa i stavite na rešetku ispod koje ćete staviti tanjir. Sipajte glazuru od borovnica (jednu kašiku odvojte sa strane), pa vratite u frižider da se stegne.
Umutite slatku pavlaku sa šećerom i glazurom od borovnice i ukrasite čizkejk.
(Stvar ukusa)
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