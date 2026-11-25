PILEĆI bataci su ponekad potcenjeni u svakodnevnom kuvanju, ali dobićete lagan obrok u kome će svi uživati.

Foto: Freepik/jcomp

Uz nekoliko sastojaka su gotovi, a po želji možete da ih pripremate i u začinjenoj varijanti.

Sastojci:

2 kašike putera, rastopljenog

130 g zdrobljenih kukuruznih pahuljica

130 g višenamenskog brašna

1-1/2 kašičica soli

2 jajeta, umućena

8 pilećih bataka, skinuta koža

Recept za pečene pileće batake uvaljane u kornfleks:

Zagrejte rernu na 220°. Sipajte puter u vatrostalnu posudu. U plitkoj činiji pomešajte kukuruzne pahuljice, brašno i so. Umućena jaja stavite u drugu posudu. Umočite batak u jaja, a zatim uvaljajte u mešavinu kukuruznih pahuljica. Ponovite sa svim batacima.

U pripremljenu tepsiju poređajte piletinu, mesnatijom stranom nadole. Pecite, otkriveno, 20 minuta. Okrenite piletinu i pecite, 10-15 minuta duže.

(Stvar ukusa)