SAVRŠEN RUČAK UZ SALATU ILI KROMPIR: Sočni pečeni pileći bataci uvaljani u kornfleks, deca im neće odoleti
PILEĆI bataci su ponekad potcenjeni u svakodnevnom kuvanju, ali dobićete lagan obrok u kome će svi uživati.
Uz nekoliko sastojaka su gotovi, a po želji možete da ih pripremate i u začinjenoj varijanti.
Sastojci:
2 kašike putera, rastopljenog
130 g zdrobljenih kukuruznih pahuljica
130 g višenamenskog brašna
1-1/2 kašičica soli
2 jajeta, umućena
8 pilećih bataka, skinuta koža
Recept za pečene pileće batake uvaljane u kornfleks:
Zagrejte rernu na 220°. Sipajte puter u vatrostalnu posudu. U plitkoj činiji pomešajte kukuruzne pahuljice, brašno i so. Umućena jaja stavite u drugu posudu. Umočite batak u jaja, a zatim uvaljajte u mešavinu kukuruznih pahuljica. Ponovite sa svim batacima.
U pripremljenu tepsiju poređajte piletinu, mesnatijom stranom nadole. Pecite, otkriveno, 20 minuta. Okrenite piletinu i pecite, 10-15 minuta duže.
(Stvar ukusa)
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