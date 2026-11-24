BRZI UŠTIPCI SA PRAŠKOM ZA PECIVO: Jedite ih uz sir, kajmak ili domaći džem
IMA li boljeg jela za doručak, ili večeru od ovog? Nema! A uštipci su i idealna užina. Sve zavisi da li ćete dodati, kajmak, sir, džem, ili možda neki krem - i eto zadovoljstva za nepca.
Sastojci:
* 4 jajeta
* 1/2 dl mleka
* 16 kašika brašna
* 1 prašak za pecivo
* soli po ukusu
Priprema:
1. Umutiti penasto jaja s malo soli, zatim dodati mleko, pavlaku i prašak za pecivo. Postepeno dodavati brašno, mešati da se sve fino sjedini.
2. Dobijenu smesu vaditi kašikom prethodno umočenu u vrelo ulje i spuštati u to ulje u tiganju, pa pržiti sa svih strana da uštipci fino porumene.
3. Vaditi ih na papirni ubrus da se ocede od viška masnoće.
(Stil)
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