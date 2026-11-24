NEKADA je za torte bilo potrebno da se peku kore i prave komplikovani filovi, ali recepti za poslastice bez pečenja postaju sve popularnije, jer ne samo da se lako spremaju, već je i ukus fantastičan.

Foto: Printskrin Jutjub/Fatto in Casa da Alba

Mi vam predlažemo da isprobate i keks tortu sa dve vrste čokolade koja će vas sigurno oduševiti.

Sastojci:

400 g maskarponea ili krem sira

500 ml slatke pavlake

80 g šećera u prahu

150 g bele čokolade

150 g nutele

200 ml mleka

400 g keksa

Recept za keks tortu sa 2 čokoladna fila:

U posudi umutite krem sir (ili maskarpone) sa šećerom u prahu, pa dodajte slatku pavlaku i nastavite da mutite dok ne dobijete gust krem. Podelite na 2 jednaka dela. U jednu polovinu fila dodajte istopljenu belu čokoladu i lepo sjedinite mikserom. U drugu polovinu fila dodajte nutelu i sjedinite mikserom.

Umočite keks u mleko, pa poređajte na dno kalupa. Preko premažite polovinu nutela fila, pa opet poređajte keks koji ste umočili u mleko. Premažite polovinom fila sa belom čokoladom i poređajte keks koji ste umočili u mleko. Zatim ide preostali deo nutela fila (ostavite malo za gornji sloj), još jedan sloj keksa umočenog u mleko i preostali fil sa belom čokoladom. Poređajte još jedna red keksa umočenog u mleko i premažite nutela filom. Ukrasite rendanom čokoladom i stavite u frižider da se stegne nekih 4 sata.