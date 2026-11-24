BEZ PEČENJA I LAKA ZA PRIPREMU: Keks torta sa 2 čokoladna fila, hladno savršenstvo (VIDEO)
NEKADA je za torte bilo potrebno da se peku kore i prave komplikovani filovi, ali recepti za poslastice bez pečenja postaju sve popularnije, jer ne samo da se lako spremaju, već je i ukus fantastičan.
Mi vam predlažemo da isprobate i keks tortu sa dve vrste čokolade koja će vas sigurno oduševiti.
Sastojci:
400 g maskarponea ili krem sira
500 ml slatke pavlake
80 g šećera u prahu
150 g bele čokolade
150 g nutele
200 ml mleka
400 g keksa
Recept za keks tortu sa 2 čokoladna fila:
U posudi umutite krem sir (ili maskarpone) sa šećerom u prahu, pa dodajte slatku pavlaku i nastavite da mutite dok ne dobijete gust krem. Podelite na 2 jednaka dela. U jednu polovinu fila dodajte istopljenu belu čokoladu i lepo sjedinite mikserom. U drugu polovinu fila dodajte nutelu i sjedinite mikserom.
Umočite keks u mleko, pa poređajte na dno kalupa. Preko premažite polovinu nutela fila, pa opet poređajte keks koji ste umočili u mleko. Premažite polovinom fila sa belom čokoladom i poređajte keks koji ste umočili u mleko. Zatim ide preostali deo nutela fila (ostavite malo za gornji sloj), još jedan sloj keksa umočenog u mleko i preostali fil sa belom čokoladom. Poređajte još jedna red keksa umočenog u mleko i premažite nutela filom. Ukrasite rendanom čokoladom i stavite u frižider da se stegne nekih 4 sata.
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