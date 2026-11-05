POGAČICE IZ TIGANJA: Sa krompirom i melvenim mesom

Ove punjene pogačice su spolja lepo zapečene, a iznutra mekane i bogate ukusnim filom. Na kraju se premazuju otopljenim puterom, a po želji posipaju svežim peršunom.

FOTO: Novosti





4 srednja krompira, kuvana i potpuno ohlađena

1 kašika maslinovog ulja

2–3 kašike mlakog mleka

1 puna kašičica suvog kvasca

1 kašičica soli

1 kašičica ljute tucane paprike

1 kašičica slatke mlevene paprike

1 kašičica bibera

3–3,5 šolje brašna (dodavati postepeno)

Za fil od mesa:

300 gr mlevene junećeg mesa

2 glavice crnog luka

3–4 kašike ulja

biber po ukusu

tucana paprika po ukusu

so po ukusu

Za premazivanje:

malo otopljenog putera

sitno seckan svež peršun, po želji

Priprema:

Priprema testa:

Ohlađen kuvani krompir dobro izgnječite viljuškom ili gnječilicom za krompir. Dodajte suvi kvasac, mlako mleko i maslinovo ulje, pa sve sjedinite. Kvasac možete prethodno aktivirati u mlakom mleku. Zatim postepeno dodajte brašno, so i začine. Mesite dok ne dobijete mekano, glatko testo koje se ne lepi previše za ruke. Brašno dodajte postepeno, jer količina može zavisiti od vlažnosti krompira. Pokrijte testo krpom i ostavite na toplom mestu da naraste i udvostruči zapreminu.

Priprema fila:

Na zagrejanom ulju propržite sitno seckan crni luk, dodajte mleveno meso i dinstajte dok meso ne bude potpuno termički obrađeno. Začinite solju, biberom i tucanom paprikom, promešajte i sklonite sa vatre. Ostavite fil da se potpuno ohladi.

Oblikovanje i pečenje:

Naraslo testo podelite na loptice veličine mandarine. Svaku lopticu razvucite oklagijom u manji krug, na sredinu stavite pripremljeni fil od mesa, pa preklopite i dobro zatvorite ivice. Pogačice blago pritisnite kako bi dobile lep oblik.

Zagrejte tiganj, pa ih pecite na umerenoj temperaturi sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju i budu potpuno pečene iznutra. Dok su još tople, premažite ih otopljenim puterom i po želji pospite sitno seckanim svežim peršunom.

Poslužite tople uz hladan jogurt ili kiselo mleko.

Meke, mirisne i pune fila – pravo domaće uživanje!

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.