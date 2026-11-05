Peciva i pite

POGAČICE IZ TIGANJA: Sa krompirom i melvenim mesom

Milena Tomasevic

05. 11. 2026. u 17:00

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Ove punjene pogačice su spolja lepo zapečene, a iznutra mekane i bogate ukusnim filom. Na kraju se premazuju otopljenim puterom, a po želji posipaju svežim peršunom.

ПОГАЧИЦЕ ИЗ ТИГАЊА: Са кромпиром и мелвеним месом

FOTO: Novosti


Sastojci za testo:
  • 4 srednja krompira, kuvana i potpuno ohlađena
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 2–3 kašike mlakog mleka
  • 1 puna kašičica suvog kvasca
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica ljute tucane paprike
  • 1 kašičica slatke mlevene paprike
  • 1 kašičica bibera
  • 3–3,5 šolje brašna (dodavati postepeno)

Za fil od mesa:

  • 300 gr mlevene junećeg mesa
  • 2 glavice crnog luka
  • 3–4 kašike ulja
  • biber po ukusu
  • tucana paprika po ukusu
  • so po ukusu

Za premazivanje:

  • malo otopljenog putera
  • sitno seckan svež peršun, po želji

Priprema:

Priprema testa:

Ohlađen kuvani krompir dobro izgnječite viljuškom ili gnječilicom za krompir. Dodajte suvi kvasac, mlako mleko i maslinovo ulje, pa sve sjedinite. Kvasac možete prethodno aktivirati u mlakom mleku. Zatim postepeno dodajte brašno, so i začine. Mesite dok ne dobijete mekano, glatko testo koje se ne lepi previše za ruke. Brašno dodajte postepeno, jer količina može zavisiti od vlažnosti krompira. Pokrijte testo krpom i ostavite na toplom mestu da naraste i udvostruči zapreminu.

Priprema fila:

Na zagrejanom ulju propržite sitno seckan crni luk, dodajte mleveno meso i dinstajte dok meso ne bude potpuno termički obrađeno. Začinite solju, biberom i tucanom paprikom, promešajte i sklonite sa vatre. Ostavite fil da se potpuno ohladi.

Oblikovanje i pečenje:

Naraslo testo podelite na loptice veličine mandarine. Svaku lopticu razvucite oklagijom u manji krug, na sredinu stavite pripremljeni fil od mesa, pa preklopite i dobro zatvorite ivice. Pogačice blago pritisnite kako bi dobile lep oblik.

Zagrejte tiganj, pa ih pecite na umerenoj temperaturi sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju i budu potpuno pečene iznutra. Dok su još tople, premažite ih otopljenim puterom i po želji pospite sitno seckanim svežim peršunom.

Poslužite tople uz hladan jogurt ili kiselo mleko.

Meke, mirisne i pune fila – pravo domaće uživanje!

Prijatno! 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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