POGAČICE IZ TIGANJA: Sa krompirom i melvenim mesom
Ove punjene pogačice su spolja lepo zapečene, a iznutra mekane i bogate ukusnim filom. Na kraju se premazuju otopljenim puterom, a po želji posipaju svežim peršunom.
- 4 srednja krompira, kuvana i potpuno ohlađena
- 1 kašika maslinovog ulja
- 2–3 kašike mlakog mleka
- 1 puna kašičica suvog kvasca
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica ljute tucane paprike
- 1 kašičica slatke mlevene paprike
- 1 kašičica bibera
- 3–3,5 šolje brašna (dodavati postepeno)
Za fil od mesa:
- 300 gr mlevene junećeg mesa
- 2 glavice crnog luka
- 3–4 kašike ulja
- biber po ukusu
- tucana paprika po ukusu
- so po ukusu
Za premazivanje:
- malo otopljenog putera
- sitno seckan svež peršun, po želji
Priprema:
Priprema testa:
Ohlađen kuvani krompir dobro izgnječite viljuškom ili gnječilicom za krompir. Dodajte suvi kvasac, mlako mleko i maslinovo ulje, pa sve sjedinite. Kvasac možete prethodno aktivirati u mlakom mleku. Zatim postepeno dodajte brašno, so i začine. Mesite dok ne dobijete mekano, glatko testo koje se ne lepi previše za ruke. Brašno dodajte postepeno, jer količina može zavisiti od vlažnosti krompira. Pokrijte testo krpom i ostavite na toplom mestu da naraste i udvostruči zapreminu.
Priprema fila:
Na zagrejanom ulju propržite sitno seckan crni luk, dodajte mleveno meso i dinstajte dok meso ne bude potpuno termički obrađeno. Začinite solju, biberom i tucanom paprikom, promešajte i sklonite sa vatre. Ostavite fil da se potpuno ohladi.
Oblikovanje i pečenje:
Naraslo testo podelite na loptice veličine mandarine. Svaku lopticu razvucite oklagijom u manji krug, na sredinu stavite pripremljeni fil od mesa, pa preklopite i dobro zatvorite ivice. Pogačice blago pritisnite kako bi dobile lep oblik.
Zagrejte tiganj, pa ih pecite na umerenoj temperaturi sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju i budu potpuno pečene iznutra. Dok su još tople, premažite ih otopljenim puterom i po želji pospite sitno seckanim svežim peršunom.
Poslužite tople uz hladan jogurt ili kiselo mleko.
Meke, mirisne i pune fila – pravo domaće uživanje!
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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