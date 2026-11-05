RONDELI SA ČETIRI VRSTE SIRA: U domaćem sosu od paradajza – savršen ručak za celu porodicu!
Sočne, male rolnice punjene bogatim kremastim filom od sireva, prelivene domaćim sosom od pečenog čeri paradajza, belog luka i mirisnih začina. Sve zajedno zapečeno u rerni, dok se sir lepo ne otopi, a ukusi ne sjedine.
- 3 šolje čeri paradajza
- 5 čenova belog luka
- 1/2 glavice crnog luka
- 1 kašičica origana
- 1/2 kašičice dimljene mlevene paprike
- so i biber po ukusu
- malo maslinovog ulja
Za rondele:
- 1 pakovanje tankog testa za pastele ili testa za lazanje koje se može uvijati
- 1 pakovanje katupiri sira (kremastog sira)
- 3 kašike krem sira
- 2 kašike parmezana
- 1/2 kašičice origana
- rendana mocarela po ukusu
Priprema:
Domaći sos:
U vatrostalnu posudu stavite čeri paradajz, beli luk i crni luk. Dodajte origano, dimljenu papriku, so, biber i malo maslinovog ulja. Sve dobro promešajte i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta. Kada se povrće lepo ispeče i omekša, usitnite ga blenderom dok ne dobijete gust i aromatičan sos.
Fil i oblikovanje rondela:
U činiji sjedinite katupiri sir, krem sir, parmezan i origano. Mešajte dok ne dobijete kremastu i ujednačenu smesu. Tanko testo za pastele ili pripremljene kore za lazanje rasporedite na radnu površinu. Premažite filom od sireva, pospite rendanom mocarelom i pažljivo uvijte u rolat. Rolat isecite na jednake manje rolnice.
U vatrostalnu posudu sipajte pripremljeni sos od paradajza, pa poređajte rondele jedan pored drugog. Odozgo dodajte još malo mocarele. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni dok testo ne omekša, sir se otopi i površina dobije lepu zlatnu boju. Vreme pečenja prilagodite vrsti testa koje koristite.
Poslužite toplo, uz svežu salatu i uživajte u ovom kremastom, sočnom i neodoljivom obroku!
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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