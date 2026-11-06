PICA HLEB IZ RERNE: Jednostavan i ukusan doručak
Hrskavi hleb, rastopljeni kačkavalj i omiljeni dodaci – zvuči kao doručak koji ćete poželeti da pravite iznova!
Sastojci:
- 2 jaja
- 3 kašike mleka
- malo soli
- 5 kriški hleba
- 100 gr kačkavalja
- 1 paradajz
- nekoliko šampinjona
- paradajz sos ili pesto sos po želji
Priprema:
U dubljoj posudi umutite jaja sa mlekom i malo soli. Svaku krišku hleba umočite u pripremljenu smesu, sa obe strane. Poređajte hleb na pleh obložen papirom za pečenje. Preko svake kriške rasporedite rendani kačkavalj, kolutove paradajza i narezane šampinjone. Po želji dodajte malo paradajz sosa ili pesta za još bogatiji ukus. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180–200 °C oko 15–20 minuta, dok se sir ne otopi, a hleb lepo ne zapeče.
Savet: Možete dodati i papriku, kukuruz, masline ili origano. Kombinujte sastojke po svom ukusu i napravite svoju omiljenu verziju!
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
POGAČICE IZ TIGANjA: Sa krompirom i melvenim mesom
05. 11. 2026. u 17:00
POSNE ROLNICE: Sa tri neodoljiva fila
05. 11. 2026. u 07:00
ĐEVRECI SA FETOM I MOCARELOM: Mirisno pecivo koje će vas osvojiti
04. 11. 2026. u 12:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)