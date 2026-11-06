PICA HLEB IZ RERNE: Jednostavan i ukusan doručak

Hrskavi hleb, rastopljeni kačkavalj i omiljeni dodaci – zvuči kao doručak koji ćete poželeti da pravite iznova!

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Sastojci:

2 jaja

3 kašike mleka

malo soli

5 kriški hleba

100 gr kačkavalja

1 paradajz

nekoliko šampinjona

paradajz sos ili pesto sos po želji

Priprema:

U dubljoj posudi umutite jaja sa mlekom i malo soli. Svaku krišku hleba umočite u pripremljenu smesu, sa obe strane. Poređajte hleb na pleh obložen papirom za pečenje. Preko svake kriške rasporedite rendani kačkavalj, kolutove paradajza i narezane šampinjone. Po želji dodajte malo paradajz sosa ili pesta za još bogatiji ukus. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180–200 °C oko 15–20 minuta, dok se sir ne otopi, a hleb lepo ne zapeče.

Savet: Možete dodati i papriku, kukuruz, masline ili origano. Kombinujte sastojke po svom ukusu i napravite svoju omiljenu verziju!

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.