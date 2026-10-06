FIT SENDVIČ: Lagan, ukusan i zasitan obrok
Za sve koji vole brze i praktične obroke, ovaj recept vredi sačuvati. Povrće, jaja i sir spajaju se u tanku i ukusnu osnovu, a zatim je samo napolnite omiljenim namirnicama i uživajte
Sastojci
- 1 šargarepa
- 1 tikvica
- 1 manji krompir
- 1 šolja rendanog kačkavalja
- 2 jaja
- so
- mlevena paprika ili ljuta papričica po ukusu
Za posipanje:
- susam
- crni kim
- Za punjenje, po želji:
- sir
- zelena salata
- rukola
- paradajz
- krastavac
- dimljena salama
Priprema
Šargarepu, tikvicu i krompir izrendajte, pa dobro iscedite višak tečnosti. Stavite povrće u posudu, dodajte rendani kačkavalj, jaja i začine, pa sve dobro promešajte.
Pleh obložite papirom za pečenje, a pripremljenu smesu podelite na četiri jednaka dela. Svaki deo rasporedite u obliku pravougaonika, vodeći računa da bude što tanji.
Odozgo pospite susamom i crnim kimom, pa pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C, dok povrćna osnova lepo ne porumeni.
Kada se malo prohladi, pažljivo je odvojite od papira za pečenje. Napunite po želji sirom, zelenom salatom, rukolom, paradajzom, krastavcem, dimljenom salamom ili drugim namirnicama koje volite.
Prijatno!
Preporučujemo
SLANE KUKURUZNE GALETE: Sa pečenicom i kačkavaljem
05. 10. 2026. u 07:00
POSNE MINI POGAČICE SA MASLINAMA: Prave se lako, a nestaju za čas
04. 10. 2026. u 12:00
HRSKAVA PITA: Sa pečenicom, kačkavaljem i fetom
03. 10. 2026. u 10:35
POGAČICE SA FETA SIROM: Odlične su za doručak, užinu ili posluženje kada vam stignu gosti
01. 10. 2026. u 07:00 >> 06:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)