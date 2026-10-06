FIT SENDVIČ: Lagan, ukusan i zasitan obrok

Za sve koji vole brze i praktične obroke, ovaj recept vredi sačuvati. Povrće, jaja i sir spajaju se u tanku i ukusnu osnovu, a zatim je samo napolnite omiljenim namirnicama i uživajte

FOTO: Novosti

Sastojci

1 šargarepa

1 tikvica

1 manji krompir

1 šolja rendanog kačkavalja

2 jaja

so

mlevena paprika ili ljuta papričica po ukusu

Za posipanje:

susam

crni kim

Za punjenje, po želji:

sir

zelena salata

rukola

paradajz

krastavac

dimljena salama

Priprema

Šargarepu, tikvicu i krompir izrendajte, pa dobro iscedite višak tečnosti. Stavite povrće u posudu, dodajte rendani kačkavalj, jaja i začine, pa sve dobro promešajte.

Pleh obložite papirom za pečenje, a pripremljenu smesu podelite na četiri jednaka dela. Svaki deo rasporedite u obliku pravougaonika, vodeći računa da bude što tanji.

Odozgo pospite susamom i crnim kimom, pa pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C, dok povrćna osnova lepo ne porumeni.

Kada se malo prohladi, pažljivo je odvojite od papira za pečenje. Napunite po želji sirom, zelenom salatom, rukolom, paradajzom, krastavcem, dimljenom salamom ili drugim namirnicama koje volite.

Prijatno!