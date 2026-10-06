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FIT SENDVIČ: Lagan, ukusan i zasitan obrok

Milena Tomasevic

06. 10. 2026. u 14:00

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Za sve koji vole brze i praktične obroke, ovaj recept vredi sačuvati. Povrće, jaja i sir spajaju se u tanku i ukusnu osnovu, a zatim je samo napolnite omiljenim namirnicama i uživajte

ФИТ СЕНДВИЧ: Лаган, укусан и заситан оброк

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 šargarepa
  • 1 tikvica
  • 1 manji krompir
  • 1 šolja rendanog kačkavalja
  • 2 jaja
  • so
  • mlevena paprika ili ljuta papričica po ukusu

Za posipanje:

  • susam
  • crni kim
  • Za punjenje, po želji:
  • sir
  • zelena salata
  • rukola
  • paradajz
  • krastavac
  • dimljena salama

Priprema

Šargarepu, tikvicu i krompir izrendajte, pa dobro iscedite višak tečnosti. Stavite povrće u posudu, dodajte rendani kačkavalj, jaja i začine, pa sve dobro promešajte.

Pleh obložite papirom za pečenje, a pripremljenu smesu podelite na četiri jednaka dela. Svaki deo rasporedite u obliku pravougaonika, vodeći računa da bude što tanji.

Odozgo pospite susamom i crnim kimom, pa pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C, dok povrćna osnova lepo ne porumeni.

Kada se malo prohladi, pažljivo je odvojite od papira za pečenje. Napunite po želji sirom, zelenom salatom, rukolom, paradajzom, krastavcem, dimljenom salamom ili drugim namirnicama koje volite.

Prijatno!

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