Odgovor više od 300 diplomata i zaposlenih u MSP na današnje anonimno i nepotpisano pismo grupe od '30 diplomata'

NAKON što se u pojedinim opozicionim medijima i na društvenim mrežama pojavila navodna objava trideset neimenovanih radnika MSP, obratilo se sto diplomata Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

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Pismo prenosimo u celosti:

- Mi, diplomate i zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, izražavamo punu profesionalnu i ljudsku podršku kolegama u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i sedištu Ministarstva koje su prethodnih nedelja, često danonoćno i pod velikim pritiskom, radile na obradi rekordnog broja prijava naših građana za glasanje u inostranstvu.

U izuzetno kratkom roku obrađeno je gotovo tri puta više prijava nego na prethodnim izborima. Ministarstvo je predložilo otvaranje većeg broja biračkih mesta nego 2023. godine, rukovodeći se brojem prijavljenih birača, ali i zakonskim, prostornim, logističkim, bezbednosnim i kadrovskim uslovima u svakoj državi. Konačnu odluku o biračkim mestima, u skladu sa zakonom, donosi Republička izborna komisija.

Ne prihvatamo pokušaje da se ogroman rad stotina naših kolega, kao ni odgovorno postupanje rukovodstva Ministarstva, predstave kao opstrukcija ili sabotaža. Takve optužbe nisu samo činjenično neutemeljene, već nepravedno izlažu pritisku ljude koji su profesionalno, savesno i odgovorno obavljali svoj posao.

Ne možemo da prihvatimo ni da se anonimni i nepotpisani tekst predstavlja kao stav „više od 30 diplomata“, iako javnosti nisu predočeni potpisi niti je potvrđeno da iza njega stoje sadašnji zaposleni u Ministarstvu. Samo nazivanje nekoga „diplomatom“ ne znači da je reč o aktivnom pripadniku diplomatske službe: taj izraz može obuhvatiti bivše funkcionere, nekadašnje političke imenovanike i osobe koje se bez ikakvog ovlašćenja predstavljaju kao glas Ministarstva. Anonimni politički pamflet zato se ne može predstavljati kao autentičan stav zaposlenih bez jasne potvrde njegovog porekla i reprezentativnosti.

Posebno u izbornom periodu smatramo nedopustivim da se diplomatska služba i njeno rukovodstvo koriste kao meta političkih obračuna. Rukovodstvo Ministarstva je u izuzetno zahtevnim okolnostima stalo iza svojih zaposlenih, preuzelo odgovornost za funkcionisanje sistema i insistiralo na zakonitom i profesionalnom postupanju. Zbog toga mu pružamo jasnu i nedvosmislenu podršku.

Svako ima pravo na lični stav i kritiku, ali niko nema pravo da bez ovlašćenja govori u ime čitave diplomatske službe, niti da političke ocene predstavlja kao zajednički stav zaposlenih u Ministarstvu. Odbacujemo lično targetiranje i neosnovane optužbe usmerene prema rukovodstvu Ministarstva i kolegama koje su koordinirale ovaj izuzetno zahtevan posao.

Diplomatska služba pripada Republici Srbiji i njenim građanima. Njena snaga počiva na profesionalnosti, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Zato stojimo uz rukovodstvo Ministarstva i sve kolege koje su, uprkos pritiscima i neistinama, časno radile svoj posao i omogućile da rekordan broj zahteva bude obrađen u najkraćem mogućem roku.

Ne prihvatamo pokušaje da se ogroman rad stotina naših kolega, kao ni odgovorno postupanje rukovodstva Ministarstva, predstave kao opstrukcija ili sabotaža. Takve optužbe nisu samo činjenično neutemeljene, već nepravedno izlažu pritisku ljude koji su profesionalno, savesno i odgovorno obavljali svoj posao.

Ne možemo da prihvatimo ni da se anonimni i nepotpisani tekst predstavlja kao stav „više od 30 diplomata“, iako javnosti nisu predočeni potpisi niti je potvrđeno da iza njega stoje sadašnji zaposleni u Ministarstvu. Samo nazivanje nekoga „diplomatom“ ne znači da je reč o aktivnom pripadniku diplomatske službe: taj izraz može obuhvatiti bivše funkcionere, nekadašnje političke imenovanike i osobe koje se bez ikakvog ovlašćenja predstavljaju kao glas Ministarstva. Anonimni politički pamflet zato se ne može predstavljati kao autentičan stav zaposlenih bez jasne potvrde njegovog porekla i reprezentativnosti.

Posebno u izbornom periodu smatramo nedopustivim da se diplomatska služba i njeno rukovodstvo koriste kao meta političkih obračuna. Rukovodstvo Ministarstva je u izuzetno zahtevnim okolnostima stalo iza svojih zaposlenih, preuzelo odgovornost za funkcionisanje sistema i insistiralo na zakonitom i profesionalnom postupanju. Zbog toga mu pružamo jasnu i nedvosmislenu podršku.

Svako ima pravo na lični stav i kritiku, ali niko nema pravo da bez ovlašćenja govori u ime čitave diplomatske službe, niti da političke ocene predstavlja kao zajednički stav zaposlenih u Ministarstvu. Odbacujemo lično targetiranje i neosnovane optužbe usmerene prema rukovodstvu Ministarstva i kolegama koje su koordinirale ovaj izuzetno zahtevan posao.

Diplomatska služba pripada Republici Srbiji i njenim građanima. Njena snaga počiva na profesionalnosti, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Zato stojimo uz rukovodstvo Ministarstva i sve kolege koje su, uprkos pritiscima i neistinama, časno radile svoj posao i omogućile da rekordan broj zahteva bude obrađen u najkraćem mogućem roku.