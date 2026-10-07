Peciva i pite

PITA OD PROSA: Lagan, ukusan i brz obrok

Milena Tomasevic

07. 10. 2026. u 13:00

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Ako tražite ideju za lagan doručak ili večeru, ove prosene piticice su odličan izbor. Jednostavne su za pripremu, hranljive i veoma ukusne, a kombinacija prosa, feta sira, suve pečenice i čeri paradajza daje im poseban šmek.

ПИТА ОД ПРОСА: Лаган, укусан и брз оброк

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 jajeta
  • 50 gr prosa u zrnu
  • 30 gr suve pečenice
  • 20 gr feta sira
  • nekoliko čeri paradajza

Priprema:

Proso skuvajte prema uputstvu i dobro ga ocedite. U posudi umutite jaja, pa dodajte skuvan proso, sitno iseckanu suvu pečenicu i izmrvljen feta sir. Sve dobro promešajte.

Čeri paradajz isecite na manje komade i dodajte u smesu. Rasporedite pripremljenu smesu u šest kalupa za mafine. 

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 30 minuta, odnosno dok piticice ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno! 

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