PITA OD PROSA: Lagan, ukusan i brz obrok
Ako tražite ideju za lagan doručak ili večeru, ove prosene piticice su odličan izbor. Jednostavne su za pripremu, hranljive i veoma ukusne, a kombinacija prosa, feta sira, suve pečenice i čeri paradajza daje im poseban šmek.
Sastojci:
- 2 jajeta
- 50 gr prosa u zrnu
- 30 gr suve pečenice
- 20 gr feta sira
- nekoliko čeri paradajza
Priprema:
Proso skuvajte prema uputstvu i dobro ga ocedite. U posudi umutite jaja, pa dodajte skuvan proso, sitno iseckanu suvu pečenicu i izmrvljen feta sir. Sve dobro promešajte.
Čeri paradajz isecite na manje komade i dodajte u smesu. Rasporedite pripremljenu smesu u šest kalupa za mafine.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 30 minuta, odnosno dok piticice ne dobiju lepu zlatnu boju.
Prijatno!
Preporučujemo
HRSKAVA PITA: Sa pečenicom, kačkavaljem i fetom
03. 10. 2026. u 10:35
PILEĆE PLjESKAVICE: Sa belim lukom i pirinčem
02. 10. 2026. u 07:00
POGAČICE SA FETA SIROM: Odlične su za doručak, užinu ili posluženje kada vam stignu gosti
01. 10. 2026. u 07:00 >> 06:11
STAROGRADSKE KIFLICE: Prhke, mirisne i punjene nutelom
29. 09. 2026. u 16:30 >> 06:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)