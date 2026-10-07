PITA OD PROSA: Lagan, ukusan i brz obrok

Ako tražite ideju za lagan doručak ili večeru, ove prosene piticice su odličan izbor. Jednostavne su za pripremu, hranljive i veoma ukusne, a kombinacija prosa, feta sira, suve pečenice i čeri paradajza daje im poseban šmek.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 jajeta

50 gr prosa u zrnu

30 gr suve pečenice

20 gr feta sira

nekoliko čeri paradajza

Priprema:

Proso skuvajte prema uputstvu i dobro ga ocedite. U posudi umutite jaja, pa dodajte skuvan proso, sitno iseckanu suvu pečenicu i izmrvljen feta sir. Sve dobro promešajte.

Čeri paradajz isecite na manje komade i dodajte u smesu. Rasporedite pripremljenu smesu u šest kalupa za mafine.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 30 minuta, odnosno dok piticice ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!