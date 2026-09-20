NAJBOLJA GIBANICA: Recept koji uvek uspeva

GIBANICA je klasičan srpski specijalitet koji se pravi brzo, a ukus je fantastičan.

Foto: Printskrin Youtube/Magia dalla cucina

Najbolja je kada je vruća, uz jogurt ili kiselo mleko.



Sastojci

Za klasičnu gibanicu „gužvaru” potrebno vam je:

Kore za pitu: 500 g (najbolje su srednje debljine)

Sitni sir: 500 g (punomasni, kravlji ili mešani)

Jaja: 4 do 5 komada

Ulje: 1 šolja (oko 150 ml)

Kisela voda: 1 šolja (oko 200 ml)

Prašak za pecivo: 1 kesica

So: po ukusu (u zavisnosti od toga koliko je sir slan)







Priprema

U dubljoj činiji umutite jaja. Dodajte izmrvljeni sir, ulje, kiselu vodu i prašak za pecivo. Sve dobro izmešajte. Ako sir nije dovoljno slan, dodajte malo soli.

Podmažite pleh sa malo ulja ili ga obložite papirom za pečenje.



Odvojte dve kore za vrh, a sve ostale kore jednu po jednu gužvajte, umačite u pripremljeni fil i ređajte jednu pored druge u pleh. Pleh treba da bude potpuno ispunjen zgužvanim korama.

Prelijte ostatak fila (ako je ostalo u činiji) preko poređanih kora. Preklopite krajeve onih prvih kora koje su virile ka unutra. Na kraju, pokrijte sve sa one dve kore koje ste ostavili sa strane.

Premažite gornju koru sa malo ulja i vode. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 40 minuta, dok gibanica ne dobije lepu, zlatnu koru.



Kada je gotova, poprskajte je sa par kapi vode, pokrijte krpom i ostavite da se prohladi desetak minuta pre sečenja.

