ŠTA AKO VAM UMRE TAŠTA ILI SVEKRVA? Pravila za odsustvo s posla nisu ista kod nas i u inostranstvu

SMRTNI slučaj u porodici uvek dođe kao iznenadni udarac i emotivni šok. Pored ogromnog bola i stresa, pred nama se u tom trenutku otvara niz praktičnih, organizacionih i pravnih obaveza koje moramo rešiti u najkraćem mogućem roku.

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Pitanje koje u takvim trenucima mnogi zaposleni postavljaju jeste: koliko zapravo slobodnih radnih dana imamo pravo da uzmemo od poslodavca?

Švajcarski magazin za pravo i zaštitu potrošača Beobachter objavio je detaljan vodič o pravima radnika u Švajcarskoj, a mi vam donosimo i detaljno poređenje sa propisima koji važe kod nas u Srbiji.

Pitanje upućeno dežurnoj pravnoj službi magazina Beobachter:

"Preminula je majka moje supruge. Njena sahrana se održava tokom radne nedelje. Da li imam pravo na slobodan radni dan?"

Odgovor stručnjaka:

Mnoge firme imaju ove takozvane kratke odsutnosti regulisane u svom pravilniku o radu. Pogledajte u svoj ugovor o radu ili u pripadajuće odredbe. Često i kolektivni ugovori o radu sadrže smernice o tome.

Ukoliko u njima ne pronađete ništa, Obligacioni zakon (OR) se izjašnjava samo načelno: radniku moraju biti odobreni uobičajeni slobodni sati i dani.

U praksi su se etablirale sledeće smernice:

Vlastito venčanje: od 2 do 3 dana

Smrt člana porodice: od 1 do 3 dana (u zavisnosti od stepena srodstva)

Vojna inspekcija i regrutacija: od ½ do 1 dan

Preseljenje: 1 dan

Odlazak u državne institucije/štažiranje: efektivno vreme odsustva

Vaša tašta, strogo posmatrano, nije sa vama u direktnom srodstvu, ali vam se po pravilu i u tom slučaju odobrava neophodno slobodno odsustvo za odlazak na sahranu.

A šta kaže zakon u Srbiji?

Dok se u Švajcarskoj pravila oslanjaju na opšte smernice i poslodavci često imaju diskreciono pravo u zavisnosti od pravilnika firme, u Srbiji su ova prava eksplicitno definisana Zakonom o radu Republike Srbije (Član 77).

Naš zakon jasnije štiti zaposlenog u težim životnim okolnostima i propisuje plaćeno odsustvo koje se primenjuje na sledeći način:

1. Smrt članova uže porodice (Zakonski garantovano do 5 radnih dana)

U Srbiji zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od najmanje 5 radnih dana (ili više ukoliko je to povoljnije definisano opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu) u slučaju smrti:

bračnog druga,

dece,

roditelja,

brata ili sestre,

usvojitelja ili usvojenika,

staratelja.

2. Smrt ostalih srodnika (Šta je sa taštom, svekrom ili babom?)

Za razliku od Švajcarske gde se izlazak na sahranu tašte tretira kroz "uobičajeno neophodno vreme", srpski Zakon o radu poslodavcu ostavlja mogućnost da u svojim opštim aktima odobri od 1 do 3 radna dana za smrt srodnika van uže porodice. To se najčešće odnosi na:

tasta, taštu, svekra, svekrvu,

dedu i babu,

dobre prijatelje i udaljeniju rodbinu.

Ukoliko poslodavac nema posebno definisan interni pravilnik, zaposleni u Srbiji za sahranu tašte može iskoristiti plaćeno odsustvo po osnovu privatnih potreba.

(beobachter.ch)