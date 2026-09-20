Ekonomija

ŠTA AKO VAM UMRE TAŠTA ILI SVEKRVA? Pravila za odsustvo s posla nisu ista kod nas i u inostranstvu

K. Despotović

20. 09. 2026. u 12:42

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SMRTNI slučaj u porodici uvek dođe kao iznenadni udarac i emotivni šok. Pored ogromnog bola i stresa, pred nama se u tom trenutku otvara niz praktičnih, organizacionih i pravnih obaveza koje moramo rešiti u najkraćem mogućem roku.

ШТА АКО ВАМ УМРЕ ТАШТА ИЛИ СВЕКРВА? Правила за одсуство с посла нису иста код нас и у иностранству

Foto: Phovoi R. / Panthermedia / Profimedia

Pitanje koje u takvim trenucima mnogi zaposleni postavljaju jeste: koliko zapravo slobodnih radnih dana imamo pravo da uzmemo od poslodavca?

Švajcarski magazin za pravo i zaštitu potrošača Beobachter objavio je detaljan vodič o pravima radnika u Švajcarskoj, a mi vam donosimo i detaljno poređenje sa propisima koji važe kod nas u Srbiji.

Pitanje upućeno dežurnoj pravnoj službi magazina Beobachter:

"Preminula je majka moje supruge. Njena sahrana se održava tokom radne nedelje. Da li imam pravo na slobodan radni dan?"

Odgovor stručnjaka:

Mnoge firme imaju ove takozvane kratke odsutnosti regulisane u svom pravilniku o radu. Pogledajte u svoj ugovor o radu ili u pripadajuće odredbe. Često i kolektivni ugovori o radu sadrže smernice o tome.

Ukoliko u njima ne pronađete ništa, Obligacioni zakon (OR) se izjašnjava samo načelno: radniku moraju biti odobreni uobičajeni slobodni sati i dani.

U praksi su se etablirale sledeće smernice:

  • Vlastito venčanje: od 2 do 3 dana
  • Smrt člana porodice: od 1 do 3 dana (u zavisnosti od stepena srodstva)
  • Vojna inspekcija i regrutacija: od ½ do 1 dan
  • Preseljenje: 1 dan
  • Odlazak u državne institucije/štažiranje: efektivno vreme odsustva

Vaša tašta, strogo posmatrano, nije sa vama u direktnom srodstvu, ali vam se po pravilu i u tom slučaju odobrava neophodno slobodno odsustvo za odlazak na sahranu.

A šta kaže zakon u Srbiji?

Dok se u Švajcarskoj pravila oslanjaju na opšte smernice i poslodavci često imaju diskreciono pravo u zavisnosti od pravilnika firme, u Srbiji su ova prava eksplicitno definisana Zakonom o radu Republike Srbije (Član 77).

Naš zakon jasnije štiti zaposlenog u težim životnim okolnostima i propisuje plaćeno odsustvo koje se primenjuje na sledeći način:

1. Smrt članova uže porodice (Zakonski garantovano do 5 radnih dana)

U Srbiji zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od najmanje 5 radnih dana (ili više ukoliko je to povoljnije definisano opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu) u slučaju smrti:

  • bračnog druga,
  • dece,
  • roditelja,
  • brata ili sestre,
  • usvojitelja ili usvojenika,
  • staratelja.

2. Smrt ostalih srodnika (Šta je sa taštom, svekrom ili babom?)

Za razliku od Švajcarske gde se izlazak na sahranu tašte tretira kroz "uobičajeno neophodno vreme", srpski Zakon o radu poslodavcu ostavlja mogućnost da u svojim opštim aktima odobri od 1 do 3 radna dana za smrt srodnika van uže porodice. To se najčešće odnosi na:

  • tasta, taštu, svekra, svekrvu,
  • dedu i babu,
  • dobre prijatelje i udaljeniju rodbinu.

Ukoliko poslodavac nema posebno definisan interni pravilnik, zaposleni u Srbiji za sahranu tašte može iskoristiti plaćeno odsustvo po osnovu privatnih potreba.

(beobachter.ch)

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