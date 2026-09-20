Politika

SINIŠA MALI ODUŠEVLJEN NINOM (13) IZ NIŠA: Ulagaćemo u klubove u manjim mestima, deca moraju da imaju jednake šanse

В.Н.

20. 09. 2026. u 12:20

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MINISTAR finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali je istakao važnost da se deca od malih nogu bave sportom.

СИНИША МАЛИ ОДУШЕВЉЕН НИНОМ (13) ИЗ НИША: Улагаћемо у клубове у мањим местима, деца морају да имају једнаке шансе

Foto: Printscreen

-Divna devojčica Nina iz sela Čamurlija kod Niša ima 13 godina, i uspešno se bavi karateom, a uskoro polaže za braon pojas. Pokazala mi je nekoliko pokreta u ovom sportu, koji sam kao mali trenirao, ali sam stigao samo do žutog pojasa. Tako da me je Nina odavno prestigla. Mnogo je važno za decu da se od malih nogu bave sportom, a tako sam uvek učio i svoje klince. Sport nas uči da se borimo, poštujemo protivnika i ostanemo zajedno. To je Srbija koju gradimo. Ne Srbija mržnje, već Srbija rada, discipline i zajedničkog cilja. Mi ćemo nastaviti da ulažemo u trenere, lokalne klubove i sportske terene, posebno u manjim mestima, kao što je ovo selo, kako bi deca imala jednake šanse gde god da žive.  Želimo da se Srbija takmiči, da pobeđuje i da uvek ide napred! - navodi se u objavi.

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