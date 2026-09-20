VUČIĆ OBIŠAO VINARIJU U LAPOVU: Đorđević radio 54 godine u Americi, vratio se i uložio u Srbiju!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je vinariju porodice Đorđević u Lapovu i istakao da je reč o primeru ljudi koji su novac zarađen u Sjedinjenim Američkim Državama odlučili da ulože u Srbiju.
Vučić je rekao da je vlasnik vinarije 54 godine radio u Americi, a da je po povratku u Srbiju izgradio velelepne objekte i zasadio oko 10 hektara vinograda.
„Fantastične stvari je napravio. Mnogo sam srećan što sam video kako su Dragan i Ljiljana novac koji su zaradili u Sjedinjenim Državama uložili ovde u Srbiju. I dalje lete, ili su na putu Lapovo–Čikago“, rekao je Vučić.
On je ocenio da je ulaganje porodice Đorđević doprinelo razvoju čitavog kraja.
„Ovo je obogatilo Srbiju, ovo je čitavu Šumadiju, rekao bih, ceo ovaj kraj između Velike Plane i Kragujevca, učinilo posebnom turističkom destinacijom“, poručio je predsednik.
Vučić je pozvao građane da posete vinariju i pohvalio kvalitet vina, ali i izgled kompleksa i nivo usluge.
„Dođite da vidite. Odlična su im vina, ali usluga, to kako izgleda, koliko je uloženo – neverovatno“, rekao je Vučić.
Predsednik je zaključio da se Šumadija razvija i napreduje, zahvalivši porodici Đorđević na, kako je rekao, veličanstvenoj vinariji.
"Mnogo mi je drago što su Dragan i Ljiljana novac koji su zaradili u Americi uložili u Srbiju. Dođite da vidite, fantastično je sve, vina su odlična. Šumadija se razvija, ide napred cela naša Srbija", napisao je predsednik u objavi.
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