CENA DIZELA U FRANCUSKOJ DOSTIGLA NOVI REKORD: Evo koliko sada vredi

CENA dizela je danas u Francuskoj dostigla prosek od 2,41 evra po litru, što predstavlja novi rekord, u jeku geopolitičke krize koja je ozbiljno poremetila snabdevanje energentima, prenose francuski mediji.

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Današnji podaci dobijeni su na osnovu cena istaknutih na više od 8.700 benzinskih stanica na sajtu Ministarstva privrede, čime je nadmašen prethodni rekord postavljen dan ranije, preneo je "Figaro".

Kako se navodi, na pojedinim stanicama cena je dostigla čak 2,90 evra i približava se simboličnoj granici od tri evra po litru.

Kada je reč o benzinu, njegova prosečna cena iznosi 2,25 evra po litru za bezolovni benzin od 95 oktana i 2,17 evra za SP95-E10, čija cena je već duže od deset dana iznad maksimuma zabeleženog 2022. godine.

Prosečna cena goriva SP98 danas je premašila 2,28 evra, pokazuju podaci sa više od 6.800 stanica.

Očekuje se da će francuska vlada narednih dana objaviti novi paket pomoći za najugroženije vozače, navodi list.

Ponovo je, međutim, isključena mogućnost opšte pomoći bez uslova koji se odnose na visinu prihoda.

Ministar zadužen za budžet, David Amijel, izjavio je ove nedelje da bi bilo lako "otvoriti slavine" za milijarde evra, šest meseci pred predsedničke izbore, i prepustiti posledice naslednicima, a na kraju krajeva, i samom francuskom narodu.

Amijel je kazao da je predlog novog budžeta za 2027. godinu potpuna suprotnost populističkom ili izbornom budžetu.

On je istovremeno uputio direktan apel poslanicima da zaštite javne finansije kako bi zaštitili i predstojeće predsedničke izbore.



(Tanjug)