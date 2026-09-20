Politika

TAKVI LJUDI VODE SRBIJU NAPRED! Vučić posetio porodicu Milojević i probao odličan domaći kupus

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20. 09. 2026. u 12:02

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu, nakon što je posetio porodicu Danila Milojevića.

ТАКВИ ЉУДИ ВОДЕ СРБИЈУ НАПРЕД! Вучић посетио породицу Милојевић и пробао одличан домаћи купус

Instagram printskrin

"Kupus hrani mnoge porodice u Srbiji. Srećan što sam posetio porodicu Danila Milivojevića i probao fantastičan kiseli kupus. Takvi ljudi i njihove divne porodice vode Srbiju napred", napisao je Vučić u objavi.

Kako je predsednik ispričao malom Vuku, kao dete nije mogao da jede kupus, a sada ga voli najviše na svetu.

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