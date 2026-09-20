TAKVI LJUDI VODE SRBIJU NAPRED! Vučić posetio porodicu Milojević i probao odličan domaći kupus

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu, nakon što je posetio porodicu Danila Milojevića.

Instagram printskrin

"Kupus hrani mnoge porodice u Srbiji. Srećan što sam posetio porodicu Danila Milivojevića i probao fantastičan kiseli kupus. Takvi ljudi i njihove divne porodice vode Srbiju napred", napisao je Vučić u objavi.

Kako je predsednik ispričao malom Vuku, kao dete nije mogao da jede kupus, a sada ga voli najviše na svetu.