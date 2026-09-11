HRSKAVE TRUBICE SA MESOM: Brz i jednostavan zalogaj
Kada želite nešto ukusno, hrskavo i zasitno, a nemate vremena za mešenje i razvlačenje testa, ovaj recept je pravi spas. Nekoliko jednostavnih sastojaka, malo truda i na stolu su zlatne, hrskave trubice sa sočnim mesnim punjenjem.
Sastojci:
- tanke kore za pitu ili baklavu
- 500 gr mlevenog mesa
- 1 glavica crnog luka
- 1–2 čena belog luka
- so i crni biber po ukusu
- biljno ulje za prženje
Priprema:
Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk, dodajte mleveno meso, posolite i pobiberite. Pred kraj dodajte sitno seckani ili izgnječeni beli luk i sve kratko propržite.
Kore isecite na trake ili pravougaonike, stavite malo pripremljenog fila i uvijte u trubice. Pažljivo ih zatvorite kako fil ne bi ispao tokom prženja.
Trubice pržite u dobro zagrejanom ulju sa svih strana, dok ne dobiju lepu zlatnu boju i postanu hrskave. Izvadite ih na papirni ubrus da se ocede od viška ulja.
Po želji, u mesni fil možete dodati pečurke, papriku ili omiljene začine.
Prijatno!
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