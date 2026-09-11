Peciva i pite

HRSKAVE TRUBICE SA MESOM: Brz i jednostavan zalogaj

Milena Tomasevic

11. 09. 2026. u 07:00

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Kada želite nešto ukusno, hrskavo i zasitno, a nemate vremena za mešenje i razvlačenje testa, ovaj recept je pravi spas. Nekoliko jednostavnih sastojaka, malo truda i na stolu su zlatne, hrskave trubice sa sočnim mesnim punjenjem.

ХРСКАВЕ ТРУБИЦЕ СА МЕСОМ: Брз и једноставан залогај

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • tanke kore za pitu ili baklavu
  • 500 gr mlevenog mesa
  • 1 glavica crnog luka
  • 1–2 čena belog luka
  • so i crni biber po ukusu
  • biljno ulje za prženje

Priprema:

Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk, dodajte mleveno meso, posolite i pobiberite. Pred kraj dodajte sitno seckani ili izgnječeni beli luk i sve kratko propržite.

Kore isecite na trake ili pravougaonike, stavite malo pripremljenog fila i uvijte u trubice. Pažljivo ih zatvorite kako fil ne bi ispao tokom prženja.

Trubice pržite u dobro zagrejanom ulju sa svih strana, dok ne dobiju lepu zlatnu boju i postanu hrskave. Izvadite ih na papirni ubrus da se ocede od viška ulja.

Po želji, u mesni fil možete dodati pečurke, papriku ili omiljene začine.

Prijatno!

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