HRSKAVE TRUBICE SA MESOM: Brz i jednostavan zalogaj

Kada želite nešto ukusno, hrskavo i zasitno, a nemate vremena za mešenje i razvlačenje testa, ovaj recept je pravi spas. Nekoliko jednostavnih sastojaka, malo truda i na stolu su zlatne, hrskave trubice sa sočnim mesnim punjenjem.

FOTO: Novosti

Sastojci:

tanke kore za pitu ili baklavu

500 gr mlevenog mesa

1 glavica crnog luka

1–2 čena belog luka

so i crni biber po ukusu

biljno ulje za prženje

Priprema:

Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk, dodajte mleveno meso, posolite i pobiberite. Pred kraj dodajte sitno seckani ili izgnječeni beli luk i sve kratko propržite.

Kore isecite na trake ili pravougaonike, stavite malo pripremljenog fila i uvijte u trubice. Pažljivo ih zatvorite kako fil ne bi ispao tokom prženja.

Trubice pržite u dobro zagrejanom ulju sa svih strana, dok ne dobiju lepu zlatnu boju i postanu hrskave. Izvadite ih na papirni ubrus da se ocede od viška ulja.

Po želji, u mesni fil možete dodati pečurke, papriku ili omiljene začine.

Prijatno!