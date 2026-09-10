ČIZKEJK SA ORASIMA: Neobična poslastica koja osvaja na prvi zalogaj
Kombinacija blagog svežeg sira, kiselkastog limuna, vanile i hrskavih oraha daje mu poseban ukus, a najlepše od svega je što je priprema jednostavna.
Sastojci
- 200 gr Digestiv keksa
- 80 gr otopljenog maslaca
- 30 gr mlevenih oraha
- 40 gr šećera
Za krem:
- 570 gr svežeg sira
- 260 gr milerama
- narendana korica i sok 1 neprskanog limuna
- 3 jaja
- 1 žumance
- 115 gr šećera
- 1 vanilin šećer
- 3 i po velike kašike brašna
- 1 kašičica tečne vanile
- prstohvat soli
Priprema
Sameljite keks, pa ga u činiji pomešajte sa mlevenim orasima, šećerom i otopljenim maslacem. Smesu prebacite u kalup prečnika 20 centimetara, obložen papirom za pečenje. Dobro je pritisnite kašikom i dnom čaše kako biste dobili čvrstu i ravnu podlogu.
U drugoj posudi umutite sveži sir, mileram, šećer, vanilin šećer, vanilu, so, limunovu koricu i sok od limuna. Kada se smesa ujednači, dodajte jedno po jedno jaje i žumance, neprestano muteći. Na kraju dodajte brašno i sve kratko sjedinite.
Prebacite krem preko podloge od keksa i oraha i stavite kolač u prethodno zagrejanu rernu. Pecite na 220 °C oko 15 minuta, zatim smanjite temperaturu na 160 °C i pecite još 45 minuta. Kada je pečen, ostavite ga da se potpuno ohladi u kalupu, a zatim ga stavite u frižider i ostavite preko noći. Sledećeg dana ga izvadite iz kalupa, isecite i uživajte u kremastoj, mirisnoj i veoma ukusnoj poslastici.
Prijatno!
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