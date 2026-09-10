ČIZKEJK SA ORASIMA: Neobična poslastica koja osvaja na prvi zalogaj

Kombinacija blagog svežeg sira, kiselkastog limuna, vanile i hrskavih oraha daje mu poseban ukus, a najlepše od svega je što je priprema jednostavna.

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Sastojci



200 gr Digestiv keksa

80 gr otopljenog maslaca

30 gr mlevenih oraha

40 gr šećera

Za krem:

570 gr svežeg sira

260 gr milerama

narendana korica i sok 1 neprskanog limuna

3 jaja

1 žumance

115 gr šećera

1 vanilin šećer

3 i po velike kašike brašna

1 kašičica tečne vanile

prstohvat soli

Priprema

Sameljite keks, pa ga u činiji pomešajte sa mlevenim orasima, šećerom i otopljenim maslacem. Smesu prebacite u kalup prečnika 20 centimetara, obložen papirom za pečenje. Dobro je pritisnite kašikom i dnom čaše kako biste dobili čvrstu i ravnu podlogu.

U drugoj posudi umutite sveži sir, mileram, šećer, vanilin šećer, vanilu, so, limunovu koricu i sok od limuna. Kada se smesa ujednači, dodajte jedno po jedno jaje i žumance, neprestano muteći. Na kraju dodajte brašno i sve kratko sjedinite.

Prebacite krem preko podloge od keksa i oraha i stavite kolač u prethodno zagrejanu rernu. Pecite na 220 °C oko 15 minuta, zatim smanjite temperaturu na 160 °C i pecite još 45 minuta. Kada je pečen, ostavite ga da se potpuno ohladi u kalupu, a zatim ga stavite u frižider i ostavite preko noći. Sledećeg dana ga izvadite iz kalupa, isecite i uživajte u kremastoj, mirisnoj i veoma ukusnoj poslastici.

Prijatno!