Torte i kolači

ČIZKEJK SA ORASIMA: Neobična poslastica koja osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

10. 09. 2026. u 11:00

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Kombinacija blagog svežeg sira, kiselkastog limuna, vanile i hrskavih oraha daje mu poseban ukus, a najlepše od svega je što je priprema jednostavna.

ЧИЗКЕЈК СА ОРАСИМА: Необична посластица која осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:
  • 200 gr Digestiv keksa
  • 80 gr otopljenog maslaca
  • 30 gr mlevenih oraha
  • 40 gr šećera

Za krem:

  • 570 gr svežeg sira
  • 260 gr milerama
  • narendana korica i sok 1 neprskanog limuna
  • 3 jaja
  • 1 žumance
  • 115 gr šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 3 i po velike kašike brašna
  • 1 kašičica tečne vanile
  • prstohvat soli

Priprema

Sameljite keks, pa ga u činiji pomešajte sa mlevenim orasima, šećerom i otopljenim maslacem. Smesu prebacite u kalup prečnika 20 centimetara, obložen papirom za pečenje. Dobro je pritisnite kašikom i dnom čaše kako biste dobili čvrstu i ravnu podlogu.

U drugoj posudi umutite sveži sir, mileram, šećer, vanilin šećer, vanilu, so, limunovu koricu i sok od limuna. Kada se smesa ujednači, dodajte jedno po jedno jaje i žumance, neprestano muteći. Na kraju dodajte brašno i sve kratko sjedinite.

Prebacite krem preko podloge od keksa i oraha i stavite kolač u prethodno zagrejanu rernu. Pecite na 220 °C oko 15 minuta, zatim smanjite temperaturu na 160 °C i pecite još 45 minuta. Kada je pečen, ostavite ga da se potpuno ohladi u kalupu, a zatim ga stavite u frižider i ostavite preko noći. Sledećeg dana ga izvadite iz kalupa, isecite i uživajte u kremastoj, mirisnoj i veoma ukusnoj poslastici.

Prijatno!

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