SLANI ZALOGAJČIĆI SA PANČETOM I KAČKAVALJEM: Recept za hrskavo pecivo

AKO tražite jednostavno, brzo i neodoljivo ukusno predjelo koje uvek ostavlja utisak – slani zalogajčići sa pančetom i kačkavaljem su pravi izbor.

FOTO: Novosti

Sastojci:

440 gr glatkog brašna

160 gr pančete, narezane na sitne kockice

2 jaja

1 prašak za pecivo

120 ml mleka

120 ml maslinovog ulja

100 narendanog kačkavalja

malo soli

malo bibera

malo ruzmarina

malo svežeg peršuna

semenke po želji za posipanje

1 jaje za premazivanje



Priprema:



U veliku posudu stavite brašno, dodajte mleko i ulje, jaja, promešajte pa ubacite prašak za pecivo. Dodajte kačkavalj i sitno iseckanu pančetu, posolite, pobiberite i po želji dodajte seckani ruzmarin.

Zamesite mekano i kompaktno testo, razvucite na lagano pobrašnjenoj površini na debljinu oko pola centimetra.

Čašom ili modlom vadite zalogajčiće, premažite ih umućenim jajetom i postpite semenkama po želji. Poređajte na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C dok ne porumene, oko petnaest minuta.

Uživajte!



