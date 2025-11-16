SLANI ZALOGAJČIĆI SA PANČETOM I KAČKAVALJEM: Recept za hrskavo pecivo
AKO tražite jednostavno, brzo i neodoljivo ukusno predjelo koje uvek ostavlja utisak – slani zalogajčići sa pančetom i kačkavaljem su pravi izbor.
Sastojci:
- 440 gr glatkog brašna
- 160 gr pančete, narezane na sitne kockice
- 2 jaja
- 1 prašak za pecivo
- 120 ml mleka
- 120 ml maslinovog ulja
- 100 narendanog kačkavalja
- malo soli
- malo bibera
- malo ruzmarina
- malo svežeg peršuna
- semenke po želji za posipanje
- 1 jaje za premazivanje
Priprema:
U veliku posudu stavite brašno, dodajte mleko i ulje, jaja, promešajte pa ubacite prašak za pecivo. Dodajte kačkavalj i sitno iseckanu pančetu, posolite, pobiberite i po želji dodajte seckani ruzmarin.
Zamesite mekano i kompaktno testo, razvucite na lagano pobrašnjenoj površini na debljinu oko pola centimetra.
Čašom ili modlom vadite zalogajčiće, premažite ih umućenim jajetom i postpite semenkama po želji. Poređajte na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C dok ne porumene, oko petnaest minuta.
Uživajte!
