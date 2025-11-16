Peciva i pite

SLANI ZALOGAJČIĆI SA PANČETOM I KAČKAVALJEM: Recept za hrskavo pecivo

Milena Tomasevic

16. 11. 2025. u 07:00

AKO tražite jednostavno, brzo i neodoljivo ukusno predjelo koje uvek ostavlja utisak – slani zalogajčići sa pančetom i kačkavaljem su pravi izbor.

СЛАНИ ЗАЛОГАЈЧИЋИ СА ПАНЧЕТОМ И КАЧКАВАЉЕМ: Рецепт за хрскаво пециво

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 440 gr glatkog brašna
  • 160 gr pančete, narezane na sitne kockice
  • 2 jaja
  • 1 prašak za pecivo
  • 120 ml mleka
  • 120 ml maslinovog ulja
  • 100 narendanog kačkavalja
  • malo soli
  • malo bibera
  • malo ruzmarina
  • malo svežeg peršuna
  • semenke po želji za posipanje
  • 1 jaje za premazivanje


Priprema:

U veliku posudu stavite brašno, dodajte mleko i ulje, jaja, promešajte pa ubacite prašak za pecivo. Dodajte kačkavalj i sitno iseckanu pančetu, posolite, pobiberite i po želji dodajte seckani ruzmarin.

Zamesite mekano i kompaktno testo, razvucite na lagano pobrašnjenoj površini na debljinu oko pola centimetra.

Čašom ili modlom vadite zalogajčiće, premažite ih umućenim jajetom i postpite semenkama po želji. Poređajte na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C dok ne porumene, oko petnaest minuta.

Uživajte!

 


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MI SMO USPAVANI DIV, DRUGO MESTO NA TABELI NIJE OPCIJA! Prvo obraćanje novog trenera Partizana od kad je stigao u klub

"MI SMO USPAVANI DIV, DRUGO MESTO NA TABELI NIJE OPCIJA!" Prvo obraćanje novog trenera Partizana od kad je stigao u klub