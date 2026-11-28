BELORUSKI velikan spao na niske grane.

FOTO: Maksim Konstantinov / Zuma Press / Profimedia

BATE Borisov ispao je u drugu ligu. Ovaj klub je bio sinonim za tamošnji fudbal, ima 15 šampionskih titula, od čega čak 13 uzastopnih. Takođe, pet puta je bio učesnik Lige šampiona.

Ipak, to je prošlost, sadašnjost je da će igrati u nižem rangu, nakon što je danas remizirao kod kuće sa Isločom (1:1). Remi mu nije bilo dovoljan da sačuva status u najelitnijem rangu. Sezonu je okončao na 15 mestu sa 25 bodova, dva manje od Arsenala iz Džeržinska koji je izborio baraž.

BATE je dominirao do 2018. godine. U žetvu titula krenuo je 2006. i sve do pomenuti 2018. je gazio sve pred sobom u Belorusiji.

❌ 🇧🇾 BATE Borisov have just been RELEGATED from 1st to the 2nd tier in Belarus! 🏆 🇧🇾 BATE Borisov are the MOST successful Belarusian club, with 15 titles won, 13 in a row from 2006 to 2018! 🌍 🇧🇾 BATE Borisov have played FIVE TIMES in the group stage of the Champions League! https://t.co/nkCNRHH4j4 — Football Rankings (@FootRankings) November 28, 2026

Za klub iz Borisova je igrao legendarni Aleksandar Hleb, kao i kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić, ali i bivši fudbaleri crveno-belih Nemanja Milunović, Nemanja Milić i Filip Mladenović. Deo tima svojevremeno bili su i nekadašnji igrači Partizana Miloš Ostojić i Aleksandar Filipović.

Koliko je BATE bio loš, najbolje se vidi po tome da je u celoj sezoni zabeležio pet pobedam, imao i je 10 remija, dok je čak 15 puta bio poražen.

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