BATE Borisov doživeo brodolom kakav ne pamti!
BELORUSKI velikan spao na niske grane.
BATE Borisov ispao je u drugu ligu. Ovaj klub je bio sinonim za tamošnji fudbal, ima 15 šampionskih titula, od čega čak 13 uzastopnih. Takođe, pet puta je bio učesnik Lige šampiona.
Ipak, to je prošlost, sadašnjost je da će igrati u nižem rangu, nakon što je danas remizirao kod kuće sa Isločom (1:1). Remi mu nije bilo dovoljan da sačuva status u najelitnijem rangu. Sezonu je okončao na 15 mestu sa 25 bodova, dva manje od Arsenala iz Džeržinska koji je izborio baraž.
BATE je dominirao do 2018. godine. U žetvu titula krenuo je 2006. i sve do pomenuti 2018. je gazio sve pred sobom u Belorusiji.
Za klub iz Borisova je igrao legendarni Aleksandar Hleb, kao i kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić, ali i bivši fudbaleri crveno-belih Nemanja Milunović, Nemanja Milić i Filip Mladenović. Deo tima svojevremeno bili su i nekadašnji igrači Partizana Miloš Ostojić i Aleksandar Filipović.
Koliko je BATE bio loš, najbolje se vidi po tome da je u celoj sezoni zabeležio pet pobedam, imao i je 10 remija, dok je čak 15 puta bio poražen.
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