Velikan krenuo po Nemanju Nedovića! Srbin pred novim izazovom
Mogao bi ponovo da sarađuje sa Vasilisom Spanulisom.
Srpski košarkaš Nemanja Nedović mogao bi karijeru da nastavi u Grčkoj, pošto je Aris iz Soluna, prema pisanju tamošnjih medija, pokazao ozbiljno interesovanje za nekadašnjeg reprezentativca Srbije.
Trener solunskog kluba Vasilis Spanulis želi da ojača sastav, a iskusni bek nalazi se među igračima koje bi želeli da dovedu. Za sada nije poznato da li će pregovori biti uspešno završeni.
Nedović je poslednji angažman imao u Monaku, gde je prošle sezone u Evroligi beležio prosečno 6,5 poena, 1,3 skoka i 1,4 asistencije, a tokom sezone mu je trener bio upravo legendarni grčki košarkaš.
Sa druge strane, Aris je deset puta osvajao prvenstvo Grčke, a tokom osamdesetih godina prošlog veka bio je jedan od simbola tamošnje košarke. Ove sezone nastupa u Evrokupu i pod palicom Vasilisa Spanulisa je ostvario sedam pobeda uz jedan poraz.
Tokom karijere Nedović je nosio i dres Crvene zvezde, Lijetuvos Ritasa, Golden Stejta, Valensije, Unikahe, Olimpije Milano, Panatinaikosa i Monaka. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebrne medalje na Olimpijskim igrama, Svetskom prvenstvu i Evropskom prvenstvu.
Preporučujemo
Poznato kada će Zemun i Radnički 1923 igrati odloženi meč Superlige Srbije
28. 11. 2026. u 14:22
Srbin "spustio roletnu" Bolonji i osvojio MVP nagradu
28. 11. 2026. u 13:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Evo kada Orlići igraju sa Kinom u šesnaestini finala Svetskog prvenstva
Kadetska reprezentacija Srbije saznala je termin utakmice protiv Kine, u kojoj će pokušati da izbori plasman u osminu finala Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Kataru.
28. 11. 2026. u 09:57
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)