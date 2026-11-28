Mogao bi ponovo da sarađuje sa Vasilisom Spanulisom.

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Srpski košarkaš Nemanja Nedović mogao bi karijeru da nastavi u Grčkoj, pošto je Aris iz Soluna, prema pisanju tamošnjih medija, pokazao ozbiljno interesovanje za nekadašnjeg reprezentativca Srbije.

Trener solunskog kluba Vasilis Spanulis želi da ojača sastav, a iskusni bek nalazi se među igračima koje bi želeli da dovedu. Za sada nije poznato da li će pregovori biti uspešno završeni.

Nedović je poslednji angažman imao u Monaku, gde je prošle sezone u Evroligi beležio prosečno 6,5 poena, 1,3 skoka i 1,4 asistencije, a tokom sezone mu je trener bio upravo legendarni grčki košarkaš.

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Sa druge strane, Aris je deset puta osvajao prvenstvo Grčke, a tokom osamdesetih godina prošlog veka bio je jedan od simbola tamošnje košarke. Ove sezone nastupa u Evrokupu i pod palicom Vasilisa Spanulisa je ostvario sedam pobeda uz jedan poraz.

Tokom karijere Nedović je nosio i dres Crvene zvezde, Lijetuvos Ritasa, Golden Stejta, Valensije, Unikahe, Olimpije Milano, Panatinaikosa i Monaka. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebrne medalje na Olimpijskim igrama, Svetskom prvenstvu i Evropskom prvenstvu.