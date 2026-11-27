PRES-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov ocenio je danas da Jermenija mora u nekom trenutku da napravi izbor između Evropske unije i Evroazijske ekonomske unije.

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Kazao je da će ta tema biti glavno pitanje dnevnog reda predstojećeg sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i jermenskog premijera Nikola Pašinjana, prenele su RIA Novosti.

- Fokus na Evropsku uniju i želja za nastavkom procesa integracije unutar Evroazijske ekonomske zajednice su nespojivi, a o tome smo više puta govorili. Jermenska strana mora da napravi izbor - rekao je Peskov.

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Portparol Kremlja je takođe saopštio da je danas počela analiza i rangiranje pitanja građana za tradicionalnu decembarsku "Direktnu liniju" sa predsednikom Putinom.

Prema njegovim rečima, interesovanje javnosti je veće nego prošle godine, a broj pristiglih pitanja približio se cifri od 100.000 već u prvih nekoliko sati.

- Počinjemo da analiziramo i rangiramo pitanja kako bismo izdvojili najvažnije teme. Spisak pitanja koja građani pokreću uglavnom je sličan svake godine, ali se nijanse uvek razlikuju - naveo je Peskov.

Komentarišući predlog zakona ruskih senatora kojim se uvodi administrativna i krivična odgovornost za nezakonito širenje informacija o posledicama napada dronovima, raketama i artiljerijom, Peskov je ocenio da takve inicijative moraju biti potkrepljene argumentima stručnjaka.

- U toku je rat i moramo da donosimo ratne odluke kako bismo osigurali bezbednost, ali uz poštovanje interesa naših građana i izbegavanje sekundarnih negativnih posledica - zaključio je portparol ruskog predsednika.

Odgovarajući na pitanja novinara rekao je da predsednici Rusije Vladimir Putin i Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nisu razgovarali o kandidaturi novog ruskog ambasadora u Vašingtonu tokom bilateralnog sastanka na marginama nedavnog samita APEC u kineskom gradu Šenženu 18. i 19. novembra, prenosi Tanjug.

(Politika onlajn, Tanjug)

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