BIVŠI mađarski premijer Viktor Orban osnovao je novi međunarodni institut kako bi okupio političke istomišljenike, posvećene nacionalnom suverenitetu i tradicionalnim vrednostima.

Foto Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Orban je Međunarodnu fondaciju „Pro Patria“ (Za otadžbinu) osnovao sa Balažom Orbanom, sa kojim nije u srodstvu, koji je bio njegov politički direktor dok je bio premijer.



- Institut će okupiti mislioce i organizacije širom sveta posvećene nacionalnom suverenitetu i tradicionalnim vrednostima, oslanjaće se na iskustvo Mađarske u upravljanju državom i pružati podršku mladim talentima kako bi ostvarili uspeh na međunarodnoj sceni - napisao je Balaž Orban.

On je dodao da će važan zadatak instituta u prvim godinama rada biti i „organizovanje i pružanje podrške otporu protiv liberalnog autoritarnog režima u Mađarskoj“.

- Uprkos odluci mađarske vlade, na zahtev Brisela, da nacionalizuje i ugasi istraživačke institute koji su poslednjih godina stekli međunarodno priznanje, nećemo biti ućutkani - napisao je Balaž Orban.

On je za briselske medije rekao da će institut imati „prisustvo“ u Briselu, ali da neće otvoriti kancelariju.

- Želimo da podstaknemo raspravu o institucionalnim reformama EU - rekao je Balaž Orban.

On je dodao da će prikupljanje sredstava za rad tink-tenka „početi sada od domaćih i međunarodnih donatora“, ali da „još ne znaju“ da li će tražiti sredstva od SAD.

Bela kuća je u okviru svoje strategije nacionalne bezbednosti stavila na raspolaganje milione evra konzervativnim tink-tenkovima u Evropi da bi podržala političke stranke koje dele slične stavove, pišu briselski mediji.

Viktor Orban je dok je bio na vlasti izgradio široku mrežu naciolnano-konzervativnih tink-tenkova, delom radi jačanja veza s MAGA pokretom američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: AP/Mark Schiefelbein (STF)

Ta mreža je uglavnom prestala sa radom nakon što je Peter Mađar postao premijer i ukinuo finansiranje tih organizacija.

(Sputnjik)

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