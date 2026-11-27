Marokanski fudbaler Braim Dijaz potpisao je novi ugovor sa Realom, saopštio je danas madridski klub.

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Kako se naovid, 27-godišnji vezista se potpisom novog ugovora obavezao na vernost do juna 2031. godine.

Dijaz je do sad odigrao 173 utakmice za Real u svim takmičenjima i postigao je 22 gola.

Sa Realom je osvojio dve titule prvaka Španije, jednu Ligu šampiona, jednu svetsku klupsku titulu, jedan UEFA Superkup i jedan španski Superkup.