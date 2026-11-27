Nije mogao da veruje šta je uživo posmatrao

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Nekadašnji fudbaler Partizana Valeri Božinov izrazio je ogorčenje zbog napada na bugarske navijače u Marselju, tokom utakmice Lige Evrope između domaćeg Olimpika i Levskog, koju je tim iz Sofije izgubio rezultatom 1:0.

Božinov je prisustvovao meču na stadionu „Velodrom“, odakle se oglasio putem video-poruke na društvenim mrežama, vidno uznemiren zbog nemilih scena.

– Prijatelji, nalazim se na stadionu „Velodrom“ posle utakmice između Marselja i Levskog. Svi znate šta se dogodilo. Ovo nije bila utakmica, ovo je bio masakr! Masakr nad našim navijačima, nad bugarskim državljanima, nad navijačima Levskog – ovo je neprihvatljivo – poručio je Božinov.

Bivši napadač Levskog i Partizana izneo je i teške optužbe na račun organizatora meča.

– Usuđujem se da kažem da je ovo organizovano zajedno sa upravom stadiona. Neprihvatljivo je šta se dešava. U 21. veku, u Evropi, u Francuskoj – ovo je neprihvatljivo – istakao je Božinov.

On je potom uputio hitan apel bugarskom državnom vrhu, ali i evropskoj kući fudbala, zahtevajući odgovornost za bezbednost građana.

– Ono što želim da kažem sa svoje pozicije kao poznata ličnost jeste da želim da bugarsko Ministarstvo spoljnih poslova odmah, sada i u ovom trenutku, zatraži odgovornost od francuske vlade, UEFA i svih tela koja su uključena u organizaciju ovoga. Govorimo o ljudskim životima. Ovde ima majki, dece, odraslih, starih, mladih... Apelujem na gospodina Rumena Radeva, gospodina Dermendžijeva, apelujem na celu bugarsku vladu koja je na vlasti i na sve koji su povezani sa politikom i odgovorni za Bugarsku, jer bugarski građanin zaslužuje poštovanje i uvažavanje – zaključio je Božinov.