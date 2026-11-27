NARODNA poslanica iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje, Ana Brnabić, obratila se iz Skupštine Srbije povodom hapšenja glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića. Naša poslanička grupa će pokrenuti inicijativu za održavanje rasprave u Narodnoj skupštini o pritiscima na medije i progonu novinara u Srbiji, sa posebnim osvrtom na slučaj Dragana Vučićevića. Ljudi, glavu gore, Srbija će pobediti, slobodna Srbija, poručila je Brnabić.

Foto: Printscreen/Informer

- Pre svega želim da kažem da mi kao poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" apsolutno najoštrije osuđujemo progon kroz koji trenutno prolaze i mediji i novinari koji su odbili da se povinuju naredbama i direktnim komandama Studentske liste i anonimnih plenuma, i koji su ipak izabrali da, evo, 3 2 dana, danas je 33. dan nakon uvođenja apsolutnog terora Studentske liste u Srbiji, ipak izaberu da budu slobodni ljudi, slobodni građani, da budu ljudi koji smeju za sebe slobodno da misle i slobodno da govore. Ovo čemu danas svedočimo u Srbiji, a tu posebno mislim na slučaj Informera i Dragana J. Vučićevića, je nešto što Srbija nije videla od 1945. godine. Dakle, apsolutno svako ko se usudi da postavi pitanje ili da kritikuje ili komentariše bilo šta što radi Studentska lista i anonimni plenumi, ili svako onaj ko ima bilo kakve veze sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom, i listom koja je učestvovala na izborima "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija", izložen je otvorenom teroru, mržnji, nasilju, pa čak i čitave porodice, privođenju, hapšenju, zadržavanju u pritvoru i napadima - rekla je Brnabić.

Naglasila je da su čitave porodice su izložene teroru samo zato što su na meti Studentske liste.

- Ljudima se u dvorišta porodičnih kuća bacaju bombe, granate, u ranim jutarnjim časovima, u 2 ujutru, u 3 ujutru, u 4 ujutru, i nikom ništa. Reketiraju se privrednici, pale se objekti, tužilaštvo ćuti, policija ćuti zato što su već prvoga dana, 26. oktobra, postali poslušnici Studentske liste umesto da štite Ustav i rade po zakonima Republike Srbije i štite sve građane ove zemlje. Ali posebno ovo što se dešava Draganu Vučićeviću, kome je, na pravdi Boga, svakako potpuno protivpravno određen pritvor od 30 dana, je primer političkog progona, primer ukidanja svih demokratskih i pravnih principa. Ovo što se dešava Draganu Vučićeviću je silovanje pravde u Srbiji. To zbog čega su priveli Dragana Vučićevića, zadržali ga prvo 48 sati, a onda i odredili pritvor od 30 dana, ako je to novi princip koji će se jednako, istovetno primeniti prema svim novinarima i medijima u Srbiji, onda u Srbiji više neće biti novinara koji je na slobodi i medija koji neće biti ugašen. Ali, svakako, kao što svi građani Srbije znaju, nije to princip koji će se primeniti jednako na sve, zato što je pod terorom Studentske liste Srbija podeljena na Srbiju prvog i drugog reda, građane prvog i drugog reda nad kojima je dozvoljeno sprovoditi teror, i oni koji su apsolutno iznad zakona i Ustava Republike Srbije - kaže Brnabić.

Ističe da je ovo selektivna pravda, a da ona uvek znači nepravdu i teror.

- Koliko mi razumemo, Dragan Vučićević je optužen za 2 krivična dela, jedno je izazivanje nereda i panike, s tim što nije precizirano ni šta je uradio, kada je to uradio, već je generalno optužen da je u nekim emisijama nešto rečeno bez konkretizacije, ni kada, ni šta. Posebno bizarno je to što je nešto od toga vezano za napad na Informer 26. oktobra uveče, pa je sada Dragan J. Vučićević optužen i određen mu je pritvor od 30 dana zato što su njega napali zaposleni na Informeru, tu medijsku kuću, i pokušali tamo da ih linčuju. Zanimljiva pravda od strane Studentske liste, zato što ovo zaista nikakve veze nema sa tužilaštvom, a ni sa institucijama; ovo su direktni nalozi Studentske liste - kaže Brnabić.

- Drugo krivično delo je ometanje pravde, zato što je čitao nalog iz nekog postupka, i da vam kažem, to uobičajeno rade mediji kao što su Radar, Krik, N1 i Nova S, i to za mnogo teža krivična dela, pa je moje pitanje: a kada ćete onda tako postupiti prema ovim novinarima i ovim medijima, i kada će Savet REM-a registrovati ove medije, N1 i Novu S, u Republici Srbiji, i kada će krenuti da im izriče iste i jednake mere kao što izriče Informer? Nikada. Zato što su to podobni mediji, zato što su to režimski mediji. A danas, u diktaturi Studentske liste, kao što sam već rekla, oni koji su podobni mogu da rade šta god žele, oni koji ne da nisu podobni, nego se usude da slobodno govore i slobodno misle, završavaju u zatvoru bez ikakvog pravnog osnova. I hoću još jednom samo da pojasnim: da se naša poslanička grupa "Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje" ne zalaže za to. Mi smo apsolutno protiv privođenja i hapšenja novinara i apsolutno protiv gašenja i zatvaranja medija, bilo kog medija i bilo kog novinara, i to smo pokazali dok smo bili na vlasti 14 godina - naovodi ona.

Podseća da u takozvanoj diktaturi Aleksandra Vučića nijedan medij nije ugašen, niko od novinara nije hapšen, ništa se od toga nije dešavalo.

- Upravo suprotno, bilo je sve više medija, i mediji su puštani, kao što su N1 i Nova S, čak i da rade mimo zakona Republike Srbije, da ne budu registrovani ovde, da se svi pravimo ludi da su to prekogranični mediji. Upravo zato što je Aleksandar Vučić uvek zastupao tezu da ne treba da se ide protiv medija, da mediji ne treba da se kažnjavaju, da treba da se puste da rade, odgovarao je uvek na sva pitanja svih medija, strpljivo, i uveo je praksu da visoki državni funkcioneri ne podnose ni prekršajne ni krivične prijave protiv medija, čak i kada izgovaraju najgore i najgnusnije laži, i protiv Aleksandra Vučića i njegove porodice - kazala je Brnabić.

Navodi da je sasvim jasno da je ovo urađeno pod apsolutnim političkim pritiskom i po nalogu Studentske liste.

- Pozivam vas sve da poslušate jedan od intervjua šefa poslaničke grupe Studentske liste, Jove Bakića, koji je pre više od 6 meseci najavio upravo ovo što mi vidimo danas: da će se ti novinari i urednici tih medija hapsiti, zatvarati i da će im se određivati višedecenijske kazne zatvora, pa čak i doživotni zatvor. To je najavio Jovo Bakić, to danas sprovodi Studentska lista, odnosno to danas, po direktnom nalogu Studentske liste, sprovodi policija, tužilaštvo i sudovi. Nema tu pravde, ima politike. I ima terora. Nema u ovoj Srbiji pod terorom Studentske liste više slobode, poštovani građani. Nema slobode govora, nema slobode mišljenja, nema slobode medija. Nema u ovoj Srbiji pod terorom Studentske liste više prava. Nema pravde, ima samo prekog suda, i to smo videli na primeru Dragana Vučićevića - rekla je ona.

Brnabić je otkrila šta će kao poslanička grupa oni učiniti kako bi se protiv ovoga borili, i kako bi nastavili da se bore za slobodnu i pravednu Srbiju.

- Naša poslanička grupa će pokrenuti inicijativu za održavanje rasprave u Narodnoj skupštini o pritiscima na medije i progonu novinara u Srbiji, sa posebnim osvrtom na slučaj Dragana Vučićevića. Smatramo da je Narodna skupština mesto na kome se o ovim pitanjima mora javno razgovarati, i zato ćemo tražiti da se ova tema pod hitno nađe na dnevnom redu Narodne skupštine. Ukoliko režimska većina ne bude voljna da zakaže takvu sednicu, iskoristićemo poslovničke mogućnosti da zatražimo njeno održavanje u okviru vanrednog zasedanja Narodne skupštine, i ovo ćemo učiniti u najkraćem mogućem roku. Poslednja moja poruka, odnosno poruka naše poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", svim građanima naše zemlje: ljudi, glavu gore, Srbija će pobediti, slobodna Srbija - zaključila je Brnabić.