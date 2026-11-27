Nekadašnji brazilski fudbaler i jedan od najvećih junaka u istoriji Porta, preminuo je u 67. godini.

M. Leckel / APA / Profimedia

Vest o smrti Žuarija, napadača koji je portugalskom klubu doneo prvu titulu prvaka Evrope prvi je saopštio Santos, u kojem je započeo i završio igračku karijeru.

U sećanju evropskih ljubitelja fudbala zauvek će ostati kao čovek koji je jedne majske večeri u Beču ušao sa klupe i odveo Porto na krov Evrope.

Žuari je 27. maja 1987. godine na stadionu „Prater“ u Beču ispisao istoriju portugalskog fudbala. Bajern je na poluvremenu finala Kupa evropskih šampiona imao prednost, a Brazilac je u drugom delu ušao sa klupe i učestvovao u oba gola kojima je Porto napravio preokret.

Najpre je asistirao Rabahu Madžeru, koji je čuvenim udarcem petom izjednačio rezultat, da bi samo nekoliko minuta kasnije Alžirac uzvratio uslugu, a Žuari postigao pobedonosni pogodak za 2:1.

Zanimljivo je da je Brazilac tačno 11 godina ranije, 27. maja 1976, debitovao za prvi tim Santosa u prijateljskoj utakmici protiv Volta Redonde.

U Porto je stigao 1985. godine, posle pet sezona provedenih u italijanskom fudbalu. Za portugalskog velikana odigrao je 60 utakmica i postigao 19 golova, a pored Kupa evropskih šampiona osvojio je Interkontinentalni kup, dve titule prvaka Portugalije i nacionalni kup.

Rođen je 16. juna 1959. godine u Sao Žoao de Meritiju, u saveznoj državi Rio de Žaneiro. U omladinsku školu Santosa stigao je sa 14 godina, a prvi profesionalni ugovor potpisao je tri godine kasnije.

Bio je jedan od predvodnika čuvene generacije Santosovih dečaka iz Vile, koja je 1978. osvojila prvenstvo države Sao Paulo. Sa 29 pogodaka bio je najbolji strelac ekipe, a njegov zaštitni znak postala je proslava golova trčanjem oko korner zastavice. Za Santos je ukupno postigao 101 gol na 229 utakmica.

Tokom karijere nosio je i dresove meksičkog Universidada iz Gvadalahare, italijanskih Avelina, Intera, Askolija i Kremonezea, brazilske Portugeze i portugalske Boaviste.

Igračku karijeru završio je 1990. godine u Santosu, u koji se 2015. vratio da radi sa mlađim kategorijama.