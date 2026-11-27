POVODOM događaja koji se odnose na izazivanje požara u ugostiteljskim i drugim poslovnim objektima, kao i na motornim vozilima, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je u toku 2025. i 2026. godine, formiralo 21 predmet zbog krivičnih dela - teška dela protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, od kojih je rasvetljeno 17 krivičnih dela i učinilaca. Od toga su u šest predmeta donete presude, četiri predmeta se nalaze u fazi glavnog pretresa pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, dok se u sedam predmeta preduzimaju dokazne radnje.