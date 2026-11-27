SLOVAČKA neće učestvovati u planiranom kreditu Evropske unije za Ukrajinu, čija se vrednost procenjuje na 45 milijardi evra, a koji bi trebalo da bude obezbeđen za 2027. godinu, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico.

Foto: Profimedia/TASR

Fico je na konferenciji za novinare, nakon vanrednog sastanka Evropskog saveta, rekao da će kredit biti realizovan kroz mehanizam pojačane saradnje, koji omogućava Slovačkoj da ne učestvuje u njegovom finansiranju.

Prema njegovim rečima, premijeri Mađarske i Češke Republike takođe su najavili da bi mogli da zauzmu isti stav, prenosi TASR.

On je istakao da na sastanku nisu donete konačne odluke o kreditu, ali da je utvrđeno da je mehanizam pojačane saradnje jedino moguće rešenje za finansijsku pomoć veću od 45 milijardi evra.

- Ponavljam ono što sam rekao nekoliko puta: kao što nismo zainteresovani da učestvujemo u kreditu od 90 milijardi evra, Slovačka neće učestvovati ni u ovom kreditu - rekao je Fico i dodao da Bratislava ne može da spreči druge države da pozajmljuju novac Ukrajini ukoliko to žele.

Kako je naveo, maksimalni iznos kredita biće razmatran na sastanku u decembru, a države koje žele da učestvuju moći će to da učine, dok Slovačka neće pristupiti tom aranžmanu.

Fico je ocenio da će odluka o neučestvovanju doneti finansijsku uštedu Slovačkoj, budući da će njeno učešće u pokrivanju kamata kroz budžet EU iznositi oko 14 miliona evra godišnje.

Dodao je da bi deo tih sredstava mogao da bude usmeren na humanitarnu pomoć Ukrajini kroz isporuku proizvoda proizvedenih u Slovačkoj.

Slovački premijer ponovio je da je kredit EU za Ukrajinu praktično bespovratna pomoć, jer će, prema navodima Evropske komisije, otplata početi tek kada Rusija isplati ratnu odštetu, što je, kako je naveo, "malo verovatno".

On je naglasio da Slovačka želi da nastavi bilateralnu saradnju sa Ukrajinom kroz zajedničke sednice vlada i pakete humanitarne, a ne vojne pomoći.

Kako je naveo, Slovačka je spremna da Ukrajini isporuči proizvode domaće proizvodnje koji su joj potrebni, uključujući generatore, železničke lokomotive i mašine za razminiranje.

Fico je takođe ukazao da nacrt dugoročnog budžeta EU za period od 2028. do 2034. godine predviđa oko 100 milijardi evra za Ukrajinu, kao i dodatnih približno 40 milijardi evra u okviru pretpristupne pomoći.

(Tanjug)