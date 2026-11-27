OSTAVKA MARŠAVELSKOG NA STOLU 1. DECEMBRA: "Ne može se politički delovati ni u drugim državama"
OSTAVKA koju je profesor Aleksandar Maršavelski podneo na mesto člana Veća za građanski nadzor bezbednosno-obaveštajnih agencija, biće u utorak, 1 decembra, na sednici Odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu bezbednost, potvrdio je danas predsednik Odbora Ranko Ostojić.
Danas se održava sednica Veća za građanski nadzor na kojoj je i tačka "bezbednosno informisanje predsednice i članova Veća" na kojoj će članove podsetiti da ne mogu politički delovati niti na bilo koji način biti politički aktivni, što podrazumeva i delovanje u drugim državama, saznaje Hina, a sve da bi se ubuduće izbegle situacije poput ove koja se dogodila s Maršavelskim.
Ostojić je za Hinu pojasnio da osobi koja će zameniti Maršavelskog u Veću mandat neće trajati pune četiri godine, nego će dovršiti preostali deo četvorogodišnjeg mandata.
Ostojić je pojasnio da, bez obzira što je Aleksandar Maršavelski dao ostavku, mora biti razrešen i na sednici Odbora.
Rekao je i da ne želi ništa da prejudicira da će postupak izbora novog člana biti otežan, ali očekuje da može potrajati i da rad Veća (koji ima predsednika i šest članova) nije u problemu radi razrešenja jednog člana.
Aleksandar Maršavelski, koji je u 5. novembra ove godine podneo neopozivu ostavku u Veću, profesor je na Katedri za krivično pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta, a pod pseudonimom Prijatelj studenata mesecima je u srpskom Danasu objavljivao pisma studentima u kojima ih je savetovao u borbi protiv režima bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
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