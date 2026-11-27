ČOVEK ili mašina, ko je napisao knjigu?

Jakov Simović

To trenutno toliko postavljano pitanje moglo bi uskoro da dobije zakonske okvire. Zanimljivo je i da se sve više, shodno vremenu u kome živimo, upravljamo ka mogućnosti priznate saradnje pisca i veštačke inteligencije.

Francuska je dobila prvu književnu nagradu, nazvanu "Paskal", koja će se dodeljivati za dela nastala u sadejstvu čoveka i mašine. Ime nije slučajno odabrano. Čuveni francuski filozof, matematičar i pisac Blez Paskal još je u 17. veku konstruisao jednu od prvih mašina za računanje. Pa kad može pametno da se računa, može i da se piše.

Konkurs je otvoren do kraja novembra, a ime prvog laureata biće poznato 15. decembra. Pravo učešća imaju autori iz čitavog frankofonog sveta, uključujući i one koji nikada ranije nisu objavljivali. Uz rukopis od oko 300.000 znakova, kandidati treba da dostave objašnjenje početne ideje i tehnički opis načina na koji su koristili veštačku inteligenciju.

Za razliku od drugih književnih konkursa, ovde autori izričito moraju da potvrde da su se služili veštačkom inteligencijom. Od nagrađenog dela očekuje se da na originalan način doprinese rešavanju nekog od ekoloških, društvenih ili etičkih izazova s kojima se suočava čovečanstvo.

JESEN NA PROLEĆE Nevolje s veštačkom inteligencijom samo su deo krize koja potresa francusko izdavaštvo. Sve je više zahteva da se preispita i sistem dodeljivanja književnih nagrada. Kako ističe pariski "Mond", koncentrisanje objavljivanja velikog broja knjiga u svega šest sedmica predstavlja kulturni i ekonomski tesnac. Predlaže se da se dodeljivanje nagrada Femina i "Medisis" premesti na proleće, čime bi knjige dobile više prostora u medijima i knjižarama.

Ideja organizatora da ustanove neku vrstu "Gonkura za veštačku inteligenciju" naišla je, međutim, na odlučno protivljenje predsednika Akademije Gonkur Filipa Klodela. On će, štaviše, početkom decembra predložiti članovima žirija da u pravilnik najprestižnije francuske književne nagrade unesu odredbu prema kojoj nagrađeno delo mora da bude proizvod ljudskog stvaralaštva.

Povod za to je nedavna afera s kanadskim piscem haićanskog porekla Telisonom Orelijenom, čiji je roman "Tako ili umreti", ovenčan književnom nagradom "FNAK", isključen iz konkurencije za više nagrada, među kojima "Gonkur" i "Femina", zbog sumnji da je veliki deo rukopisa nastao uz pomoć veštačke inteligencije. Pisac je odbacio optužbe zasnovane na rezultatima elektronskog detektora. Saradnju s njim raskinuo je i njegov kanadski izdavač "Boreal".

Francuska izdavačka kuća "Observatoar" odlučila je, istovremeno, da uvede etiketu "Sto odsto ljudsko", koja će čitaocima garantovati da je knjiga nastala bez učešća veštačke inteligencije. Tako i čovekovo stvaralaštvo, poput organskih proizvoda, dobija oznaku autentičnosti.

SVI KOD JEDNOG Nije samo veštačka inteligencija trn u oku žirija. Dodatno nezadovoljstvo izazvala je činjenica da su ovogodišnje četiri velike književne nagrade – Gonkur, Renodo, Femina i Medisis – pripale piscima čiji izdavači posluju u okviru iste grupacije "Madrigal". A tu je već čovek umešao svoje prste.

Pitanje zaštite autorskih prava u ovom domenu takođe postaje sve značajnije. U Francuskoj bi početkom februara poslanici trebalo da razmatraju predlog zakona koji je u aprilu jednoglasno usvojen u Senatu. Dosad su autori koji su sumnjali da se njihova dela bez dozvole i novčane nadoknade koriste za obučavanje veštačke inteligencije morali sami to da dokažu pred sudom. Po novom zakonu, bilo bi dovoljno da predoče indicije koje ukazuju na korišćenje njihovog dela, a tehnološke kompanije morale bi da dokažu suprotno.

Time bi se olakšala zaštita autorskih prava, ali i podstaklo sklapanje ugovora između stvaralaca i tehnoloških kompanija o korišćenju književnih, likovnih, muzičkih i drugih dela uz odgovarajuću novčanu nadoknadu. Ova tema rešavaće se i na evropskom nivou.