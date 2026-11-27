FEDERALNA služba bezbednosti Rusije uhapsila je državljanku Rusije u Donjeckoj Narodnoj Republici, koja je pripremala teroristički napad na visokorangiranog ruskog vojnika, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a.

foto: UFSB po Moskve i Moskovskoй oblasti / Zuma Press / Profimedia

- Federalna služba bezbednosti presekla je protivpravne aktivnosti državljanke Rusije, rođene 1997. godine, na teritoriji Donjecke Narodne Republike, koja je bila umešana u pripremu terorističkog akta protiv visokog ruskog vojnika - navodi se u saopštenju.

Kako su dodali, nakon sprovedenih operativno-istražnih aktivnosti, pripadnici FSB-a Rusije uhapsili su saradnicu ukrajinskih specijalnih službi.

Po nalogu svojih tutora, stanovnica Volnovahe preselila se u Donjeck, gde je pratila pripadnika jedne od ruskih bezbednosnih službi. Pored toga, putem Vocapa je ukrajinskoj strani dostavljala informacije o njegovom kretanju i vozilima koja je koristio.

- U cilju likvidacije ruskog vojnog lica, protivnik je angažovao tri udarne bespilotne letelice tipa 'baba-jaga', opremljene improvizovanim eksplozivnim napravama fugasno-zapaljivog dejstva. Navedene bespilotne letelice su suzbijene sistemima za radio-elektronsku borbu, a potom su ih stručnjaci FSB za eksplozivne naprave neutralisali - istakli su u ruskoj bezbednosnoj službi.

Naglasili su da je uhapšena žena putem Telegrama stupila u kontakt sa predstavnicima ukrajinskih specijalnih službi i dostavljala im informacije o lokacijama razmeštanja jedinica Oružanih snaga Ruske Federacije na teritoriji opština Volnovaha i Marijupolj.

Istražno odeljenje Uprave FSB Rusije za Donjecku Narodnu Republiku pokrenulo je krivični postupak zbog veleizdaje, a osumnjičenoj je određen pritvor.

(RT Balkan)

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