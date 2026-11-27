„VEČAN MU POMEN U NEBESKOJ SRBIJI“ Miloš Vučević se emotivnom porukom oprostio od mitropolita Irineja
LIDER SNS Miloš Vučević oprostio se od mitropolita bačkog Irineja emotivnom porukom na društvenoj mreži Instagram, ističući njegovu ulogu duhovnog pastira i učitelja koji je godinama okupljao narod oko Crkve.
- Danas smo se oprostili od našeg duhovnog oca, arhiepiskopa novosadskog i mitropolita bačkog Irineja. Kao istinski duhovni pastir i učitelj, godinama je okupljao narod oko Crkve i svojim primerom nas učio šta znači ljubav i šta znači zajednica
I danas nas je ponovo okupio. Mnoštvo ljudi koje je došlo da ga isprati i pomoli se za njegovu dušu posvedočilo je o veličini njegove službe i o tome koliko ga je narod voleo. Novi Sad, Bačka i srpski narod će ga pamtiti s ljubavlju i zahvalnošću.
Neka Gospod podari našem vladiki Carstvo nebesko. Večan mu pomen u nebeskoj Srbiji- napisao je Vučević na Instagramu.
(Dnevnik)
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