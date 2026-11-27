LIDER SNS Miloš Vučević oprostio se od mitropolita bačkog Irineja emotivnom porukom na društvenoj mreži Instagram, ističući njegovu ulogu duhovnog pastira i učitelja koji je godinama okupljao narod oko Crkve.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

- Danas smo se oprostili od našeg duhovnog oca, arhiepiskopa novosadskog i mitropolita bačkog Irineja. Kao istinski duhovni pastir i učitelj, godinama je okupljao narod oko Crkve i svojim primerom nas učio šta znači ljubav i šta znači zajednica

I danas nas je ponovo okupio. Mnoštvo ljudi koje je došlo da ga isprati i pomoli se za njegovu dušu posvedočilo je o veličini njegove službe i o tome koliko ga je narod voleo. Novi Sad, Bačka i srpski narod će ga pamtiti s ljubavlju i zahvalnošću.

Neka Gospod podari našem vladiki Carstvo nebesko. Večan mu pomen u nebeskoj Srbiji- napisao je Vučević na Instagramu.

(Dnevnik)